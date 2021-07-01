Тут збиралися паломники, які прямували до могили короля Артура у Середньовіччі. Продати заклад хочуть за 110 тисяч фунтів стерлінгів (4,2 мільйона гривень).
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Що відомо про об'єкт
Ресторан був побудований у 1300-х роках. У XVII столітті його перебудували. Відомо, що спочатку заклад був місцем відпочинку паломників, які прямували на острів Бардсі, де помер король Артур та поховані 20 тисяч святих.
Ресторан розташований поблизу набережної / Фото Daily Mail
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Що особливого в ресторані
Заклад розташований неподалік від пляжу. У його інтер'єрі – традиційні балки з темного дерева та побілені стіни.
Будівля, побудована у 1300-х роках, зберегла неймовірну атмосферу / Фото Daily Mail
Всередині є великий камін, чайні зони та місця відпочинку на свіжому повітрі.
Місце стало улюбленим для тисяч людей / Фото Daily Mail
За словами рієлтора з компанії Williams і Goodwin Мелфіна Вільямса, новий власник отримає перспективний бізнес у дуже популярному місці.
У роки роботи місце приваблювало безліч туристів / Фото Daily Mail