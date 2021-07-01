Тут збиралися паломники, які прямували до могили короля Артура у Середньовіччі. Продати заклад хочуть за 110 тисяч фунтів стерлінгів (4,2 мільйона гривень).

Цікаво Як вигідно та надійно купити квартиру в Україні: названо простий спосіб

Що відомо про об'єкт

Ресторан був побудований у 1300-х роках. У XVII столітті його перебудували. Відомо, що спочатку заклад був місцем відпочинку паломників, які прямували на острів Бардсі, де помер король Артур та поховані 20 тисяч святих.

Причина продажу нерухомості не називається, проте це може бути пов'язано з пандемією коронавірусу, через яку скоротився потік туристів.

Ресторан розташований поблизу набережної / Фото Daily Mail

Читайте В США виставили на продаж будинок, де живе Аль Пачіно: як виглядає зіркове житло

Що особливого в ресторані

Заклад розташований неподалік від пляжу. У його інтер'єрі – традиційні балки з темного дерева та побілені стіни.

Будівля, побудована у 1300-х роках, зберегла неймовірну атмосферу / Фото Daily Mail

Всередині є великий камін, чайні зони та місця відпочинку на свіжому повітрі.

Місце стало улюбленим для тисяч людей / Фото Daily Mail

За словами рієлтора з компанії Williams і Goodwin Мелфіна Вільямса, новий власник отримає перспективний бізнес у дуже популярному місці.

У роки роботи місце приваблювало безліч туристів / Фото Daily Mail