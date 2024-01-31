Архитектурная жемчужина: этот вертикальный пятиэтажный дом в горах действительно впечатляет

Пятиуровневый горный дом в Эллиджей, штат Джорджия, - это прежде всего об уникальном дизайне. Однако пейзажи вокруг тоже завораживают. Таких домов на рынке или единицы, или больше нет.

Вертикальное строительство жилья завершили в этом месяце то есть это полностью новый дом. Учитывая уникальную планировку и дизайн а также расположение и незабываемые виды в течение целого года цена в 1,4 миллиона долларов не является такой уж заоблачной.

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Горный дом в уединенном месте

Конечно же особенностью собственности являются панорамные виды на каждом из пяти этажей есть балкон где можно ими любоваться. Комнату на самом высоком уровне советуют использовать как домашний кинотеатр ведь это самое атмосферное место в доме.

Вид с балкона / Фото Local Flavor

Кроме этой комнаты в доме есть еще четыре спальни и три ванные комнаты. Самым низким уровнем дома является "палуба для вечеринок" это гибкое открытое пространство под подвалом. Там обустроили стильную кухню с печью и грилем раковиной и холодильником.

В гостиной можно увидеть уникальный декор в форме гор на стене светящийся разными цветами. Это привлекало внимание всех людей которые бывали в доме.

Роскошный дизайн интерьера как будто сочетается с природой / Фото Local Flavor

Дом расположен в горном районе города с населением 1600 человек примерно в 16 километрах от центра. Среди домов там преимущественно первичные резиденции или помещения для аренды на время отпуска. Агенты по недвижимости предупреждают что новые владельцы или арендаторы должны быть готовы к бездорожью и сельскому стилю жизни.