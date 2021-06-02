Пенсионный сбор при покупке недвижимости: как вернуть и какие бывают проблемы

В Украине при покупке квартиры или другой недвижимости нужно заплатить 1% от стоимости сделки в Пенсионный фонд. Впрочем, если вы покупаете недвижимость впервые, то освобождаетесь от уплаты этого сбора. Но вернуть свои средства не так-то просто как кажется.

Дело в том, что долгое время законодательство предусматривало такую ​​возможность в довольно странной последовательности: сначала нужно было уплатить сбор, а уже потом можно было попытаться вернуть свои средства через суд. В 2020 году Кабинет министров эту норму отменил, но без труда не обошлось.

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Что такое пенсионный сбор и кто должен его платить

Все те, кто покупает недвижимость в Украине обязаны уплатить пенсионный сбор, независимо от того, первоначальное это жилье, или вторичное. Размер пенсионного сбора при покупке недвижимого имущества составляет 1% от его стоимости, указанной в договоре. Например, при покупке квартиры стоимостью в миллион гривен придется заплатить 10 тысяч гривен в Пенсионный фонд.

В законодательстве указано, что под недвижимым имуществом подразумевается жилой дом или его часть, квартира, садовый дом, дача гараж или другое "постоянно находящееся здание".

Уплата пенсионного сбора контролируется нотариусами и если этого не сделать, то потом без документального подтверждения уплаты сбора невозможно оформить нотариальное удостоверение договоров купли-продажи недвижимого имущества.

Но есть и те категории, которым не нужно платить сбор. Да, не платят пенсионный сбор юридические лица, приобретающие недвижимое имущество за бюджетные средства, организации иностранных государств, граждане, находившиеся в очереди на получение жилья или те, кто покупают жилье впервые.

Важно помнить, что к лицам, которые покупают жилье впервые относятся только те, кто не приватизировал, не наследовал, не получал в дар и не покупал его как долю в общем имуществе супругов.

Пенсионный сбор придется платить всем, а потом можно вернуть деньги через суд / Фото Pixabay

Почему с этим возникает много проблем

Но, украинское законодательство устроено таким образом, что сначала сбор придется платить абсолютно всем, а уже потом нужно собирать документы и идти в суд, чтобы вернуть свои деньги. Мы расспросили специалистов о том, как вернуть пенсионный сбор и о каких нюансах нужно знать.

Андрей Григоренко, адвокат, объяснил, что у нотариусов нет технической возможности удостоверить договор купли-продажи без проверки уплаты сбора в Пенсионный фонд Украины, поэтому такой сбор просто необходимо оплатить. Однако, учитывая несогласованность национального законодательства, приложив определенные усилия, уплаченные денежные средства в некоторых случаях можно вернуть.

Но в 2020 году вступило в силу постановление, которое упрощает процедуру. Да, в соответствии с ним сбор могут не платить те люди, которые впервые покупают жилье и имеют в подтверждении следующие документы:

заявление физического лица о том, что оно не имеет и не приобретало права собственности на жилье;

сведения из Государственного реестра прав на недвижимое имущество об отсутствии зарегистрированных за таким лицом прав собственности на жилье, а также данные о неиспользовании жилищных чеков для приватизации или использования их для приватизации доли имущества государственных предприятий и земельного фонда;

если лицо находится в очереди на получение жилья, этот факт должен подтверждаться документом, выданным органом, к компетенции которого относится ведение учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

Таким образом, при наличии вышеуказанных документов нотариусы имеют право удостоверить договор купли-продажи недвижимого имущества без документального подтверждения уплаты сбора на обязательное государственное пенсионное страхование с операций купли-продажи недвижимого имущества,

– говорит Григоренко.

Кристина Гордиенко, юрист Адвокатского бюро "Анастасии Гурской", добавила, что с первого взгляда кажется, что все просто и есть государственная гарантия для неуплаты 1% от стоимости жилья в ПФУ лицам, которые впервые получают жилье, но наличие такого положения в реальности не ликвидирует проблемы "уплаты" теми, кто имеет право не платить.

Почему такая проблема существует?

нотариус не может самостоятельно установить факт нахождения гражданина в очереди на получение жилья или факт, что такое жилье приобретается впервые , ведь в Государственных реестрах, к которым имеют доступ нотариусы, отсутствуют соответствующие реестры и базы данных;

, ведь в Государственных реестрах, к которым имеют доступ нотариусы, отсутствуют соответствующие реестры и базы данных; сам по себе факт отсутствия зарегистрированного жилья за покупателем не может быть подтвержден сведениями из Государственного реестра прав на недвижимое имущество , что связано с тем, что не все сведения сегодня о зарегистрированном недвижимом имуществе внесены в Государственный реестр;

, что связано с тем, что не все сведения сегодня о зарегистрированном недвижимом имуществе внесены в Государственный реестр; нотариус не может самостоятельно установить факт, что покупатель приобретает жилье впервые, ведь фактически нужно проверить историю всех операций Покупателя с недвижимым имуществом.

В Пенсионном фонде отказываются возвращать деньги / Фото Unsplash

Соответственно, в таких ситуациях вариант один, оплачивать 1% от стоимости жилья в ПФУ, оформлять сделку купли-продажи, а уже потом обращаться в ПФУ с заявлением о возврате уплаченного сбора с указанием соответствующих оснований для возврата и предоставление подтверждающих документов в том объеме, в котором это возможно,

– пояснила Гордиенко.

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Как вернуть свои средства

Чтобы вернуть свои средства, нужно собрать пакет документов. Необходимо обратиться в территориальное управление Пенсионного фонда и написать заявление в произвольной форме, чаще всего в этом отказывают, поэтому дальше нужно идти в суд. Адвокат Наталья Гнатуш подробно рассказала, какие документы необходимы для процедуры возврата:

заявление-претензия о возврате сбора на обязательное государственное пенсионное страхование с операций купли-продажи недвижимого имущества в территориальное отделение Пенсионного фонда Украины;

отказ от ПФУ;

договор купли-продажи;

квитанция об уплате сбора на обязательное государственное пенсионное страхование с операций купли-продажи недвижимого имущества;

паспорт;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код);

выписку из реестра прав на недвижимое имущество;

исковое заявление (административный иск);

квитанция об уплате судебного сбора.

Как показывает практика, в течение 25-35 календарных дней поступит ответ на такое обращение к ПФУ, которое обычно характеризуется отказом в возврате средств. В таком случае нужно обращаться с иском в административный суд (срок исковой давности составляет 6 месяцев с момента получения отказа),

– говорит Гнатуш.

Она добавила, что именно отказ о возврате уплаченного 1% пенсионного сбора является основанием для обращения в суд. На стадии подготовки иска советуют обратиться к адвокатам, которые помогут в составлении искового заявления.

Владимир Копоть, руководитель Monitor.Estate, отметил, что при удовлетворении иска Пенсионный фонд Украины формирует и подает в управление Государственной казначейской службы Украины представление о возвращении уплаченного сбора на обязательное государственное пенсионное страхование.

Обычно вся процедура занимает от 6 до 9 месяцев. В среднем по рынку стоимость услуг юриста 5-7 тысяч гривен за весь процесс. Из нюансов – нужно правильно составить исковое заявление, обратиться в админсуд по подсудности, а также уплатить судебный сбор,

– подытожил эксперт.