Как по-весеннему обновить интерьер без ремонта: советы от специалистов

После продолжительной зимы наши комнаты нуждаются в обновлении. Интерьер можно освежить и без ремонта, что подтверждают специалисты.

Дизайнеры предлагают множество вариантов обновления интерьера. Среди первых рекомендаций – избавиться от тяжелых штор и других декоративных элементов, которые уже не актуальны. Массивные украшения следует сменить на легкие и воздушные детали.

Обратите внимание Обзор инженерных сетей в новостройках: виды и назначения

Весенний декор

Сезонные смены не обязательно связаны с ремонтом. Достаточно прислушаться к советам ведущих специалистов.

Цветовая палитра. Весна ассоциируется с цветами и зеленью, поэтому следует обратить внимание на такие цвета. Приятные оттенки улучшат настроение и убедят вас в том, что наступило теплое время.

Весна ассоциируется с цветами и зеленью, поэтому следует обратить внимание на такие цвета. Приятные оттенки улучшат настроение и убедят вас в том, что наступило теплое время. Новые аксессуары . Дизайнеры советуют выбирать предметы в деревенском стиле и отдавать предпочтение натуральным материалам.

. Дизайнеры советуют выбирать предметы в деревенском стиле и отдавать предпочтение натуральным материалам. Мягкий текстиль. В вашем доме, пожалуй, есть изделия из шерсти или бархата. Трудно представить весенний интерьер в сочетании с этими тканями. Замените их на простые и легкие, например шелк.

Добавить свежесть в интерьер можно с помощью комнатных растений. Украсьте камин небольшими цветочными горшками и забудьте о зимнем холоде. Также вы можете купить свежие цветы и создать отличные композиции в вазах.

Интерьер освежит даже обычный букет цветов. Фото Getty Images