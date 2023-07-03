Обычно мы озабочены тем, как часто нужно пылесосить. Но на самом деле важнее знать, что можно или не следует пылесосить. Если делать это бессознательно в течение длительного времени, то можно испортить и поверхности, предметы и сам пылесос. Профессиональные клинеры рассказали обо всех оговорках.

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Влажные или мокрые поверхности

Ни для кого не секрет, что вода и электроника – не совместимы. Поэтому держите пылесос как можно дальше от любой влажной поверхности: это лужа от разлитого напитка, или влажный ковер и диван. Лучше убрать жидкость чистой тканью, губкой или бумажным полотенцем.

"После уборки избытка влаги очистите участок подходящим моющим раствором, который подходит для поверхности, и оставьте полностью высохнуть, прежде чем пропылесосить", – говорит эксперт по уборке Беатрис Флорес.

Мелкий порошок

Очень мелкие порошки могут повредить стандартный пылесос, засорить фильтры и даже попасть в двигатель. Речь, например, о пищевой соде или порошке для стирки. Об этом рассказал эксперт по уборке и владелец клининговой компании Адам Мур.

Если вы все же хотите убирать порошкообразные вещества с помощью пылесоса, то вам следует приобрести специальный пылесос с фильтром, предназначенным для микроскопических частиц. Но проще все же вместо порошок веником.

Много волос или шерсти

В общем, пылесосы и созданы для того, чтобы убирать шерсть животных, волосы и т.д. Но большое количество шерсти, особенно в узелках, засоряет вакуумный фильтр и вращающиеся щетки, предупреждает специалист по уборке Рик Сан.

Лучшими инструментами для уборки волос являются специальные щетки и скребки. Они действительно помогают качественно очистить ковры.

Убирая даже маленькие волосы пылесосом, убедитесь, что вы часто чистите фильтр и щетки, чтобы поддерживать пылесос в отличном состоянии.

Деликатная мебель и материалы

Любую антикварную мебель следует убирать без пылесоса. То же касается и деликатных тканей.

"Процесс всасывания может повредить волокна ткани таких материалов, как шелк, кружево или бархат. Вместо этого я рекомендую использовать специальную щетку для ткани или валик для ворса. Затем аккуратно вытереть пыль тканью из микрофибры", – советует эксперт по уборке Карина Тонер.