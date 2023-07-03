Зазвичай ми стурбовані тим, як часто треба пилососити. Та насправді важливіше знати, що можна чи не слід пилососити. Якщо робити це несвідомо протягом тривалого часу, то можна зіпсувати і поверхні, предмети, і сам пилосос. Професійні клінери розповіли про всі застереження.

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Вологі чи мокрі поверхні

Ні для кого не секрет, що вода й електроніка – не сумісні. Тому тримайте пилосос якомога далі від будь-якої вологої поверхні: чи це калюжа від розлитого напою, чи вологий килим й диван. Краще прибрати рідину чистою тканиною, губкою або паперовим рушником.

"Після прибирання надлишку вологи очистьте ділянку відповідним мийним розчином, який підходить для поверхні, і залиште повністю висохнути, перш ніж пропилососити", – каже експерт із прибирання Беатріс Флорес.

Дрібний порошок

Дуже дрібні порошки можуть пошкодити стандартний пилосос, засмітити фільтри та навіть потрапити у двигун. Мовиться, наприклад, про харчову соду чи порошок для прання. Про це розповів експерт із прибирання та власник клінінгової компанії Адам Мур.

Якщо ви все ж хочете прибирати порошкоподібні речовини за допомогою пилососа, то вам слід придбати спеціальний пилотяг з фільтром, що призначений для мікроскопічних часток. Та простіше все ж замести порошок віником.

Багато волосся чи шерсті

Загалом пилососи й створені для того, щоб прибирати шерсть тварин, волосся тощо. Та велика кількість шерсті, особливо у вузликах, засмічує вакуумний фільтр і обертові щітки, попереджає спеціаліст із прибирання Рік Сан.

Найкращими інструментами для прибирання волосся є спеціальні щітки та скребки. Вони справді допомагають якісно очистити килими.

Прибираючи навіть маленьке волосся пилососом, переконайтеся, що ви часто чистите фільтр і щітки, щоб підтримувати пилосос у чудовому стані.

Делікатні меблі та матеріали

Будь-які антикварні меблі слід прибирати без пилососа. Те саме стосується й делікатних тканин.

"Процес всмоктування може пошкодити волокна тканини таких матеріалів, як шовк, мереживо чи оксамит. Замість цього я рекомендую використовувати спеціальну щітку для тканини або валик для ворсу. Потім акуратно витерти пил тканиною з мікрофібри", – радить експертка із прибирання Каріна Тонер.