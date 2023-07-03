Эти вещи и поверхности вообще нельзя пылесосить: список от специалистов

Пылесос – спонсор быстрой и эффективной уборки вашего дома. Но профессиональные уборщики предупреждают, что его нельзя использовать для всего, даже если такой соблазн есть.

Обычно мы озабочены тем, как часто нужно пылесосить. Но на самом деле важнее знать, что можно или не следует пылесосить. Если делать это бессознательно в течение длительного времени, то можно испортить и поверхности, предметы и сам пылесос. Профессиональные клинеры рассказали обо всех оговорках.

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Влажные или мокрые поверхности

Ни для кого не секрет, что вода и электроника – не совместимы. Поэтому держите пылесос как можно дальше от любой влажной поверхности: это лужа от разлитого напитка, или влажный ковер и диван. Лучше убрать жидкость чистой тканью, губкой или бумажным полотенцем.

"После уборки избытка влаги очистите участок подходящим моющим раствором, который подходит для поверхности, и оставьте полностью высохнуть, прежде чем пропылесосить", – говорит эксперт по уборке Беатрис Флорес.

Мелкий порошок

Очень мелкие порошки могут повредить стандартный пылесос, засорить фильтры и даже попасть в двигатель. Речь, например, о пищевой соде или порошке для стирки. Об этом рассказал эксперт по уборке и владелец клининговой компании Адам Мур.

Если вы все же хотите убирать порошкообразные вещества с помощью пылесоса, то вам следует приобрести специальный пылесос с фильтром, предназначенным для микроскопических частиц. Но проще все же вместо порошок веником.

Много волос или шерсти

В общем, пылесосы и созданы для того, чтобы убирать шерсть животных, волосы и т.д. Но большое количество шерсти, особенно в узелках, засоряет вакуумный фильтр и вращающиеся щетки, предупреждает специалист по уборке Рик Сан.

Лучшими инструментами для уборки волос являются специальные щетки и скребки. Они действительно помогают качественно очистить ковры.

Убирая даже маленькие волосы пылесосом, убедитесь, что вы часто чистите фильтр и щетки, чтобы поддерживать пылесос в отличном состоянии.

Деликатная мебель и материалы

Любую антикварную мебель следует убирать без пылесоса. То же касается и деликатных тканей.

"Процесс всасывания может повредить волокна ткани таких материалов, как шелк, кружево или бархат. Вместо этого я рекомендую использовать специальную щетку для ткани или валик для ворса. Затем аккуратно вытереть пыль тканью из микрофибры", – советует эксперт по уборке Карина Тонер.