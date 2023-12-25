Роскошная викторианская вилла с тайной лестницей: посмотрите, что скрывает это имение

Невероятная викторианская вилла в Лондоне является одним из самых популярных объектов в Великобритании. О подземном бассейне и тайной лестнице этого имения слышали уже, наверное, все.

Отдельный дом с десятью спальнями является настоящей роскошью. Агенты по продажам говорят, что он станет идеальным жильем для современной королевской семьи. Ведь стоимость поместья просто заоблачная – 6,5 миллионов долларов.

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Что внутри роскошной недвижимости

Вилла 1860-х годов под названием Mottisfont Hall очень огромна – имеет 1300 квадратных метров жилой площади, учитывая отдельный коттедж с тремя спальнями.

Несмотря на то, что роскошное имение построили еще в период викторианской эпохи, оно до сих пор в отличном состоянии. Сразу видно, что за домом бережно ухаживали и обновляли его так, чтобы сохранить как можно больше оригинальных деталей. В частности, внутри можно увидеть старинные панели из дуба и старинный викторианский мозаичный пол.

Дом состоит из восьми спален, которые дополнены пятью ванными комнатами. Также есть отдельная тайная лестница, которая ведет к дополнительным пяти комнатам для приема гостей, спортзала, кинотеатра и сауны.

Королевский интерьер / Фото Rightmove

Первый этаж – место отдыха, с подземным бассейном длиной 25 метров и джакузи. Сейчас там завершается ремонт. Коттедж полностью изолирован и при необходимости можно разделить на две квартиры.

На дворе есть сад с прудом и большой гараж. Настоящий владелец не живет в вилле, а сдает собственность в краткосрочную аренду. Это очень популярное место по всей Британии.