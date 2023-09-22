Ключ к успеху, говорят дизайнеры, заключается в искусном сочетании старика с новым, а также в выборе вещей, которые вам нравятся. Отделка винтажной и антикварной мебелью – хорошая идея для начала.
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Украсьте декоративными обоями и тканями
Винтажная спальня в мансарде / Фото Vanrenen GW Designs
Выберите традиционную кровать
Кровать с традиционным чугунным каркасом, латунными деталями и наконечниками / Фото Cutter Brooks
Поставьте настольные лампы
Настольные лампы в винтажном стиле / Фото Penny Morrison
Добавьте балдахин
Традиционный принтованный балдахин / Фото Vanessa Arbuthnott
Демонстрируйте винтажные вещи как настенный декор
Спальная с винтажным декором на стене / Фото Colin Poole