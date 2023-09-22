Ключ к успеху, говорят дизайнеры, заключается в искусном сочетании старика с новым, а также в выборе вещей, которые вам нравятся. Отделка винтажной и антикварной мебелью – хорошая идея для начала.

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Украсьте декоративными обоями и тканями

Винтажная спальня в мансарде / Фото Vanrenen GW Designs

Выберите традиционную кровать

Кровать с традиционным чугунным каркасом, латунными деталями и наконечниками / Фото Cutter Brooks

Поставьте настольные лампы

Настольные лампы в винтажном стиле / Фото Penny Morrison

Добавьте балдахин

Традиционный принтованный балдахин / Фото Vanessa Arbuthnott

Демонстрируйте винтажные вещи как настенный декор

Спальная с винтажным декором на стене / Фото Colin Poole