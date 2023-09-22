Ключ до успіху, кажуть дизайнери, полягає в майстерному поєднанні старого з новим, а також у виборі речей, які вам подобаються. Оздоблення вінтажними та антикварними меблями – гарна ідея для початку.
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Прикрасьте декоративними шпалерами та тканинами
Вінтажна спальня в мансарді / Фото Vanrenen GW Designs
Виберіть традиційне ліжко
Ліжко з традиційним чавунним каркасом, латунними деталями та наконечниками / Фото Cutter Brooks
Поставте настільні лампи
Настільні лампи у вінтажному стилі / Фото Penny Morrison
Додайте балдахін
Традиційний принтований балдахін / Фото Vanessa Arbuthnott
Демонструйте вінтажні речі як настінний декор
Спальна з вінтажним декором на стіні / Фото Colin Poole