Ключ до успіху, кажуть дизайнери, полягає в майстерному поєднанні старого з новим, а також у виборі речей, які вам подобаються. Оздоблення вінтажними та антикварними меблями – гарна ідея для початку.

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Прикрасьте декоративними шпалерами та тканинами

Вінтажна спальня в мансарді / Фото Vanrenen GW Designs

Виберіть традиційне ліжко

Ліжко з традиційним чавунним каркасом, латунними деталями та наконечниками / Фото Cutter Brooks

Поставте настільні лампи

Настільні лампи у вінтажному стилі / Фото Penny Morrison

Додайте балдахін

Традиційний принтований балдахін / Фото Vanessa Arbuthnott

Демонструйте вінтажні речі як настінний декор

Спальна з вінтажним декором на стіні / Фото Colin Poole