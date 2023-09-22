Спальня в винтажном стиле: пять дизайнов-идей для вдохновения
22 сентября 2023, 21:17Читати новину українською
Источник:Homes & Gardens
Винтажные дизайны интерьеров имеют свой шарм, который еще можно найти в деревенском стиле. Каждая комната – это полное индивидуальность произведение искусства.
Ключ к успеху, говорят дизайнеры, заключается в искусном сочетании старика с новым, а также в выборе вещей, которые вам нравятся. Отделка винтажной и антикварной мебелью – хорошая идея для начала.
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