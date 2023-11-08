Как уберечь кладовку от чрезмерной влажности: три действенных совета от экспертов

Если вы заметили, что сухие пищевые продукты быстро портятся, или картонная упаковка становится мягкой или даже плесневеет, то в вашей кладовой чрезмерная влажность. Узнайте, как быть в этой ситуации.

Эксперты предлагают три основных способа, как уберечь амбар от чрезмерной влажности. Эти советы также помогут продлить срок годности продуктов.

Обратите внимание Ипотека для украинских защитников: что нужно знать перед оформлением

Проветривайте амбар

Независимо от того, есть ли у вас амбар или небольшой шкаф, вентиляция является ключевой деталью в этом случае.

"Одной из самых распространенных мер является проветривание амбара. Некоторые выбирают жалюзионные двери, которые обеспечивают поток воздуха, а другие могут создать просветы вокруг дверей с более жесткой сердцевиной. Альтернативно, проходную решетку можно установить на стене над или у двери, что может обеспечить воздухообмен", – рассказывает инженер-конструктор Майк Павелл.

Используйте впитывающие влагу средства

Сол Крук, лицензированный домашний инспектор и владелец Property Inspection Pros, предлагает использовать влаговпитывающие продукты. К ним относятся пакеты силикагеля или поглощающие влагу кристаллы, которые можно разместить на полках амбара.

"Эти продукты работают так, что поглощают избыток влаги из окружающего воздуха, эффективно защищая хранящиеся ваши продукты. Однако важно отметить, что они имеют ограниченную способность поглощать влагу", – говорит Крук.

Поставьте осушитель воздуха

Если ваш амбар остается влажным даже после предварительных советов, возможно, пора приобрести осушитель. В большей амбаре понадобится большее устройство, но вы можете обойтись и портативной альтернативой.

"Они эффективно фильтруют влагу в амбаре, но нуждаются в мониторинге и регулярном опорожнении резервуара. Вспоминая наш опыт и отзывы клиентов, к осушителю нужно часто смотреть", – говорят эксперты.