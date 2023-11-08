Експерти пропонують три основних способи, як вберегти комору від надмірної вологості. Ці поради також допоможуть продовжити термін придатності продуктів.

Зверніть увагу Іпотека для українських захисників: що потрібно знати перед оформленням

Провітрюйте комору

Незалежно від того, чи є у вас комора, чи невелика шафа, вентиляція є ключовою деталлю в цьому випадку.

"Одним із найпоширеніших заходів є провітрювання комори. Деякі вибирають жалюзійні двері, які забезпечують потік повітря, а інші можуть створити просвіти навколо дверей із більш твердою серцевиною. Альтернативно, прохідну решітку можна встановити на стіні над або біля дверей, що може забезпечити повітрообмін", – розповідає інженер-конструктор Майк Павелл.

Використовуйте засоби, які вбирають вологу

Сол Крук, ліцензований домашній інспектор і власник Property Inspection Pros, пропонує використовувати вологопоглинальні продукти. До них відносяться пакети силікагелю або кристали, що поглинають вологу, які можна розмістити на полицях комори.

"Ці продукти працюють так, що поглинають надлишок вологи з навколишнього повітря, ефективно захищаючи ваші продукти, що зберігаються. Однак важливо зазначити, що вони мають обмежену здатність поглинати вологу", – каже Крук.

Поставте осушувач повітря

Якщо ваша комора залишається вологою навіть після попередніх порад, можливо, настав час придбати осушувач. У більшій коморі знадобиться більший пристрій, але ви можете обійтися і портативною альтернативою.

"Вони ефективно фільтрують вологу в коморі, але потребують моніторингу та регулярного спорожнення резервуара. Пригадуючи наш досвід і відгуки клієнтів, до осушувача треба часто дивитися", – кажуть експерти.