Вместо домов по 1 евро: в Италии набирает обороты новый тренд

Пожалуй, каждый из вас слышал о возможности купить итальянский дом по 1 евро. Большинство этих предложений моментально разлетелись с рынка, и некоторые города придумали новый способ продажи жилья. И, как показывает практика, сейчас он набирает обороты.

В отличие от жилья за 1 евро, в котором приходится производить капитальный ремонт в указанные сроки, дома "под ключ" продаются сразу пригодными для жизни. Именно поэтому они привлекают все большее количество иностранцев.

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За сколько продают итальянские дома "под ключ"

В Италии все чаще покупают дома более чем за 1 евро/ Фото realestate.com.au

Власти Троины, Муссомели, поселки Каррега-Лигуре и городки Латронико запустили продажу старых домов, не требующих существенных затрат времени на ремонт и восстановление. Средняя цена такой недвижимости – 4 тысячи евро. Большинство предложений в отличном состоянии, а некоторые – продаются с мебелью.

Некоторые из этих городков продолжают продавать дома по 1 евро, но местная администрация отмечает, что сейчас спрос на них стал значительно ниже.

Интересно наблюдать за посетителями, которые хотят приобрести дом по 1 евро, но, взглянув на более дорогие объекты, меняют свои планы.

– рассказывает мэра Латроник Винченцо Кастеллано.

Он считает, что дома стоимостью 1 евро являются рекламой итальянской недвижимости. Мысль о возможности купить дом по цене чашки эспрессо действительно заставляет иностранцев приезжать в Италию и изучать рынок недвижимости. Однако впоследствии потенциальные покупатели сталкиваются с многочисленными требованиями, правилами и бюрократией.

Каждый муниципалитет устанавливает правила для лиц, заключивших соглашение о покупке дома по 1 евро. Это, в частности, выполнение ремонтных работ в течение 3 – 5 лет и уплата гарантийного депозита в размере от 2 – 5 тысяч евро.

Все больше людей готовы сразу инвестировать средства в недвижимость, вместо того, чтобы отдавать их за работу нотариусов и строителей.

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В чем преимущество покупки дома до 5 тысяч евро

В Италии все чаще покупают дома более чем за 1 евро/ Фото realestate.com.au

Мухаммед Рамзан с Великобритании купил панорамную квартиру в Мусомеле всего за 4 500 евро. До этого он объездил 22 объекта стоимостью от 1 до 550 тысяч евро, включая виллу с бассейном.

У вас есть больше возможностей, когда вы ищете дома на сумму свыше 1 евро,

– делится опытом мужчина.

Другим покупателям он советует не торопиться с покупкой дома. Часто старые дома за 1 евро требуют много времени, усилий и постоянного пребывания в Италии, в то время как более дорогие предложения полностью освобождают от дополнительных хлопот.

Рамзан добавляет, что схема 1 евро не гарантирует, что вы уложитесь в сроки и сможете вернуть депозит. Вместо того чтобы рисковать, он потратил эти деньги на ухоженное жилье, где проводит выходные и отпуск.