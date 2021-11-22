Герої сьогоднішньої історії зуміли не лише придбати бюджетний будинок, але й здійснити тут ремонт та вигадати спосіб, який допоможе розвивати муніципалітети й надалі. Розповідаємо про них!

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Як працює програма "Будинок за 1 євро"

Деякі будинки знаходяться у занедбаному стані / Фото Washington Post

Вперше про розпродаж заговорили понад 10 років тому. Тоді цю ідею втілив телеведучий Вітторіо Сгарбі. Згодом її підхопив мер муніципалітету Салемі на півдні Сицилії. Він запропонував врятувати занедбаний квартал, розпродавши майже за безплатно стару нерухомість.

Важко повірити, але з того часу ідея продажу будинків за 1 євро прижилася у 34 муніципалітетах Італії.

Впродовж кількох років про Італію з її дешевими будинками говорять, здається, усі. Статті про розпродажі стають вірусними, інші країни запускають аналогічні програми, а люди зі всього світу з'їжджаються у комуни, щоб придбати житло. Багато представлених міст, наприклад Муссомелі, отримали тисячі електронних листів із запитами, зараз муніципалітет обробляє понад 10 заявок від потенційних покупців щодня!

У той час як деякі будинки, які продаються в рамках програми, придатні для проживання, більшість все ж нагадує руїни середньовічної доби. За словами заступника мера Муссомелі Тотті Нігреллі, ці умови дивують потенційних покупців, які не проводили попереднього дослідження ринку. Іноді будинки бувають настільки старими, що у них навіть неможливо увійти.

Хоча офіційна вартість становить нерухомості становить 1 євро, ремонт може перевалювати за 3500 євро (105 296 гривень). В найбільш зруйнованих будинках великої площі ціна відновлення сягала навіть 100 000 євро.

Проте усі ці нюанси не злякали покупців, які вже встигли оселитися в Італії. Тепер вони з радістю розповідають про свій досвід іншим.

Рубія Андраде

Ключ від одного із старих будинків / Фото Washington Post

Жінка наткнулася на оголошення про продаж будинку за 1 євро ще у 2019 році. Тоді вона відчула недовіру та вирішила побачити все на власні очі. Андраде забронювала рейс і через 3 дні вирушила у Муссомелі – горбисту місцевість в центральній Сицилії.

Андраде ознайомилася зі станом будівель та придбала одну із них, щоб повернутися сюди влітку та розпочати ремонт. З того часу вона купила ще 2 будинки та стала амбасадором програми, приїжджаючи сюди з друзями, сім'єю та знайомими, щоб допомогти їм із процесом покупки.

Дім після ремонту / Фото Washington Post

Спершу Андраде розглядала програму, як спосіб придбати дешевий заміський будинок. Однак зараз жінка має намір допомогти владі відродити місто. Андраде та її син перетворюють придбані будинки на художню галерею, оздоровчий центр та ресторан.

Денні Маккаббін

Оновлений фасад / Фото Washington Post

Маккаббін – австралієць, який пропрацював на знаменитого шеф-кухаря Джеймі Олівера. Минулого року він вирішив придбати бюджетне жило та перетворити його на громадську кухню, яка зможе забезпечувати їжею тих, хто цього потребує. У березні минулого року він вклав у проєкт понад 30 тисяч доларів.

Цього літа Маккуббін став неофіційним послом програми "Будинок за 1 євро". Він співпрацює з місцевими супермаркетами та фермами, а також забезпечує недільними обідами людей похилого віку.

Тоня та Стів Брауери

Краєвид на гори з будинку / Фото Washington Post

Пара вегетаріанців переїхала з Каліфорнії минулого року. Зараз вони тісно співпрацюють із сицилійськими ресторанами, знайомлячи їх з веганською кухнею.

Девід Рексроат та Шон Респберрі

У деяких районах не залишилося вільних будинків / Washington Post

Весільні дизайнери з Х'юстона придбали будинок за 1 євро у Самбучі (нещодавно місто підняло ціни до 2 євро). Замість того щоб оселитися в ньому, пара вирішила відкрити розкішне місце для виїздних весільних церемоній.

Влада міста допомогла парі знайти фермерський будинок 16 століття площею 1 114 квадратних метрів. За попередніми оцінками, на ремонт та організацію першого весілля вони витратять приблизно 500 тисяч доларів.



Зараз програма стала настільки популярною, що у багатьох містах практично не залишилося нерухомості на продаж. У той час як Камерата-Нуова і Муссомелі продовжують рекламувати останні будинки, інші міста зміщують акцент на будинки преміумкласу – доглянуту нерухомість від 5 000 до 20 000 євро.