На відміну від житла за 1 євро, в якому доводиться робити капітальний ремонт в зазначені терміни, будинки "під ключ" продаються відразу придатними для життя. Саме через це вони приваблюють все більшу кількість іноземців.

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За скільки продають італійські будинки "під ключ"

В Італії все частіше купують будинки більш ніж за 1 євро / Фото realestate.com.au

Влада Троїни, Муссомелі, селища Каррега-Лігуре та містечка Латроніко запустили продаж старих будинків, які не потребують суттєвих затрат часу на ремонт та відновлення. Середня ціна такої нерухомості – 4 тисячі євро. Більшість пропозицій у відмінному стані, а деякі – продаються із меблями.

Деякі із цих містечок продовжують продавати будинки по 1 євро, але місцева адміністрація зазначає, що зараз попит на них став значно нижчим.

Цікаво спостерігати за відвідувачами, які хочуть придбати будинок за 1 євро, які, глянувши на дорожчі об'єкти, змінюють плани,

– розповідає мера Латроніко Вінченцо Кастеллано.

Він вважає, що будинки вартістю 1 євро – є рекламою італійської нерухомості. Думка про можливість купити будинок за ціною чашки еспресо й справді змушує іноземців приїжджати в Італію та вивчати ринок нерухомості. Проте згодом потенційні покупці стикаються із чисельними вимогами, правилами та бюрократією.

Для довідки. Кожен муніципалітет встановлює правила для осіб, які уклали угоду про купівлю дому по 1 євро. Це, зокрема, виконання ремонтних робіт протягом 3 – 5 років та сплата гарантійного депозиту в розмірі від 2 –5 тисяч євро.

Тож все більше людей готові відразу інвестувати кошти в нерухомість, замість того, щоб віддавати їх за роботу нотаріусів та будівельників.

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В чому перевага купівлі будинку до 5 тисяч євро

В Італії все частіше купують будинки більш ніж за 1 євро / Фото realestate.com.au

Мухаммед Рамзан з Великої Британії придбав панорамну квартиру в Мусомелі всього за 4 500 євро. До цього він об’їздив 22 об’єкти вартістю від 1 до 550 тисяч євро, включаючи віллу з басейном.

У вас є більше можливостей, коли ви шукаєте будинки на суму понад 1 євро,

– ділиться досвідом чоловік.

Іншим покупцям він радить не поспішати з покупкою будинку. Часто старі будинки за 1 євро вимагають багато часу, зусиль та постійного перебування в Італії, тоді як дорожчі пропозиції повністю звільняють від додаткових клопотів.

Рамзан додає, що схема 1-го євро не гарантує, що ви вкладетеся у терміни та зможете повернути депозит. Замість того щоб ризикувати, він витратив ці гроші на доглянуте житло, де він проводить вихідні та відпуску.