Зеленый, как правило, успокаивающий цвет. Этот цвет символизирует природу и заставляет нас чувствовать себя хорошо и положительно, поэтому неудивительно, что он так долго был популярен.

Обратите внимание Инвестиции в коммерческую недвижимость: какие риски следует учитывать в сегодняшних реалиях

"Зеленый цвет – это цвет равновесия и гармонии. Он расположен между физичностью красного, интеллектом синего и желтого эмоциями. По сути, зеленый – это баланс между умом, телом и эмоциональным "я", – говорит психолог цвета и автор бестселлера "Маленькая книга цветов Карен Халлер.

Новым трендом станет цвет, тоже имеющий определенный оттенок зеленого в сочетании с голубым.

Темно-зеленый больше не в моде: как это понимать

Лучшие дизайнеры интерьера полагают, что темно-зеленый цвет вышел из моды на 2023 год. Но это не значит, что вы должны полностью отказаться от зеленого.

Хотя темно-зеленый никогда не выйдет из моды в целом, мы наблюдаем возрождение более ярких тонов зеленого. Возвращение семидесятых повлияло на тренды интерьера 2023 года.

Какой цвет выбрать для стен

"Теперь лето на пороге, я люблю украшать бирюзой. Бирюза с ее биофильной природой и сине-зеленым оттенком помогает оставаться на земле и способствует уменьшению стресса", – говорит эксперт Тоби Льюис.

Бирюзовый цвет, который в этом году находится в центре внимания. По словам специалистов, он сейчас переживает ренессанс.

Стена бирюзового цвета делает великолепный и яркий акцент / Фото Simon Brown

"Бирюзовый - это очень сбалансированный, универсальный оттенок, который можно использовать для создания изящного или драматического пространства, поскольку оно меняется между синим и зеленым при разных уровнях освещения. Его зеленый оттенок придает ощущение покоя, идеально подходит для мест отдыха, таких как гостиные и спальни. ", – рассказывают дизайнеры.

Этот цвет напоминает о теплых морях, райских островах и роскошных пейзажных бассейнах. Бирюзовый приносит покой и счастье в любое помещение. Он обладает способностью бодрить и успокаивать.