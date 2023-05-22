Зелений, як правило, заспокійливий колір. Цей колір символізує природу та змушує нас почуватися добре та позитивно, тому не дивно, що він так довго був популярним.

Зверніть увагу Інвестиції в комерційну нерухомість: які ризики потрібно враховувати в сьогоднішніх реаліях

"Зелений колір – це колір рівноваги та гармонії. Він розміщений між фізичністю червоного, інтелектом синього та емоціями жовтого. По суті, зелений – це баланс між розумом, тілом і емоційним "я", – каже психолог кольору та автор бестселера "Маленька книга кольорів" Карен Халлер.

Новим трендом стане колір, який теж має певний відтінок зеленого в поєднанні з блакитним.

Темно-зелений більше не в моді: як це розуміти

Найкращі дизайнери інтер'єру вважають, що темно-зелений колір вийшов з моди на 2023 рік. Та це не означає, що ви повинні повністю відмовитися від зеленого.

Хоча темно-зелений ніколи не вийде з моди загалом, ми спостерігаємо відродження більш яскравих тонів зеленого. Повернення сімдесятих вплинуло на тренди інтер'єру 2023 року.

Який колір обрати для стін

"Тепер літо на порозі, я люблю прикрашати бірюзою. Бірюза з її біофільною природою та синьо-зеленим відтінком допомагає залишатися на землі та сприяє зменшенню стресу", – каже експерт Тобі Льюїс.

Бірюзовий – колір, який цього року перебуває в центрі уваги. За словами фахівців, він зараз переживає ренесанс.

Стіна бірюзового кольору робить чудовий та яскравий акцент / Фото Simon Brown

"Бірюзовий — це дуже збалансований, універсальний відтінок, який можна використовувати для створення витонченого або драматичного простору, оскільки він змінюється між синім і зеленим при різних рівнях освітлення. Його зелений відтінок додає відчуття спокою, ідеально підходить для місць відпочинку, таких як вітальні та спальні", – розповідають дизайнери.

Цей колір нагадує про теплі моря, райські острови та розкішні пейзажні басейни. Бірюзовий приносить спокій і щастя в кожне приміщення. Він має здатність бадьорити та заспокоювати.