На Мангеттене продают жилье с внутренним водопадом: вы должны это увидеть

Дом с нетипичным дизайнерским решением появился на рынке за 7,5 миллионов гривен. Водопад обустроен в довольно странном месте – под кроватью в спальне.

Внешний вид дома достаточно скромен. Это многоквартирный таунхауз в стиле греческого Возрождения, построенный в 1888 году. Дом до сих пор отличается своей исторической кирпичной кладкой и потертым с виду входом – передняя дверь, расположенная позади ворот-гармошки.

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Водопад в спальне

Внутри квартира полностью обновлена, остались лишь определенные недоделанные углы. На первом этаже есть "тихое водное место". Здесь расположена консольная кровать, из-под которой льется водопад.

С кровати льется водопад / Фото Corcoran Group

"Вы нажимаете на переключатель и вода утекает каскадом", – объясняет владелица жилья Стефания Кардинали. Со дна вода стекает на три метра вниз ко рву, а затем снова поворачивается наверх. Чтобы сухими добраться с кровати до жилой зоны, нужно переступить через лежащие во рву камни.

Нетипичное дизайнерское решение для интерьера / Фото Corcoran Group

С момента публикации на онлайн-рынке недвижимости здание стало вирусным. Однако это не первый случай, когда его активно обсуждали. Ранее квартиру показали в шоу Netflix "Удивительные интерьеры".