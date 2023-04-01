Зовнішній вигляд будинку досить скромний. Це багатоквартирний таунхауз у стилі грецького Відродження, який побудували в 1888 році. Будинок досі вирізняється своєю історичною цегляною кладкою та потертим на вигляд входом – передні двері, що розташовані позаду воріт-гармошки.

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Водоспад у спальні

Усередині помешкання повністю оновлене, залишилися лише певні недороблені кути. На першому поверсі є "тихе водне місце". Тут розміщене консольне ліжко, з-під якого ллється водоспад.

З ліжка ллється водоспад / Фото Corcoran Group

"Ви натискаєте на перемикач і вода витікає каскадом", – пояснює власниця житла Стефанія Кардіналі. З дна вода стікає на три метри вниз до рову, а потім знову повертається наверх. Щоб сухими дістатися з ліжка до житлової зони, потрібно переступити через каміння, що лежить у рові.

Нетипове дизайнерське рішення для інтер'єру / Фото Corcoran Group

З моменту публікації на онлайн-ринку нерухомості будівля стала вірусною. Однак це не перший випадок, коли її жваво обговорювали. Раніше помешкання показали в шоу Netflix "Дивовижні інтер'єри".