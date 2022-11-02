Так, по данным украинского сервиса Kabanchik.ua, количество заказов на услуги по строительным работам снизилось на 67% по сравнению с прошлым годом. К тому же заказчики предъявляют новые требования к жилью, сообщает 24 канал.

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Как сегодня изменились требования к дизайн-проектам и следует ли начинать ремонтные работы в такие сложные времена – дальше.

Новые тенденции

Как рассказала основательница архитектурного бюро EcoBud Project Марина Круглова, главное изменение касается фактора безопасности. Все чаще заказчики обращаются с просьбой обустроить укрытие. Также требуют сделать из монолита внутренние перегородки в комнатах. Иногда укрепляют перестенки с помощью армирования.

Она отмечает, что иногда владельцы жилья хотят установить бронированные окна, однако из-за технических деталей мало кто решается на этот шаг.



Перегородки из стекла ушли в прошлое / Фото Unsplash

Свои коррективы внесли и обстрелы инфраструктуры. Для экономии света все больше заказчиков сокращают количество смарт-систем и предпочитают исключительно системы видеонаблюдения. К тому же внимание приковано к альтернативным источникам энергии – дизель-генераторам, солнечным панелям, котлам на пеллетах.

В то же время Круглова отмечает, что камины в домах, на которые тоже вырос спрос, не продемонстрируют желаемого результата и подчеркивает – более практично установить тепловой насос, электрический, газовый или пеллетный котел.

Также все чаще покупатели жилья обустраивают кладовки, устанавливают дополнительные холодильные и морозильные камеры, вакууматоры и специальные сушилки.

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Стоит ли заказывать дизайн интерьера во время войны

Сегодня действительно заметно, насколько выросли цены на строительные материалы. В зависимости от назначения, их стоимость поднялась на 20 – 60% против довоенного периода. Это связано с мировой экономической ситуацией, перебоями в цепочке поставок и разрушением заводов отечественных производителей.

Заказчики все чаще выбирают мебель и декор от украинских производителей / Фото Pexels При этом понижения цен после победы ждать не стоит. Чем дольше будет продолжаться война, тем больше будут повышаться цены на любые товары.

– отмечают в студии ZANKO DESIGN.

Дизайнеры советуют украинцам, чье жилье находится в относительно безопасных регионах, позаботиться о закупке строительных материалов уже сейчас.

"То же касается и заказов проектов на строительство и дизайн. С завершением войны, точнее с нашей победой, повысится спрос на услуги архитекторов и дизайнеров. А чем больше спрос, тем выше цены", – добавляют в студии.

Круглова отмечает, что сокращение затрат на ремонт – неизбежно. Украинцы сменили приоритеты в распределении бюджетов и скорее будут донатить на ВСУ, чем отдадут значительную сумму на декор. Сейчас экономят на мебели. На первый план вышли украинские производители, делающие не менее долговечную и стильную продукцию, которая еще и оказывается дешевле.

А вот на чем заказчики не экономят, это на сантехнических приборах. Приоритет по проверенным производителям с отличным качеством. Также не готовы уступать качество межкомнатной двери.