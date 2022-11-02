Так, за даними українського сервісу Kabanchik.ua, кількість замовлень на послуги з будівельних робіт знизилася на 67% у порівнянні із минулим роком. До того ж замовники висувають нові вимоги до житла, повідомляє 24 канал.

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Як сьогодні змінилися вимоги до дизайн-проєктів та чи варто починати ремонтні роботи у такі складні часи – далі.

Нові тенденції

Як розповіла засновниця архітектурного бюро EcoBud Project Марина Круглова, головна зміна стосується фактора безпеки. Найчастіше замовники звертаються із проханням облаштувати укриття. Також просять зробити із моноліту внутрішні перегородки у кімнатах. Інколи перестінки укріплюють за допомогою армування.

Вона зазначає, що подекуди власники хочуть встановити броньовані вікна, однак через технічні деталі мало хто відважується на цей крок.



Перегородки зі скла відійшли у минуле / Фото Unsplash

Свої корективи внесли й обстріли інфраструктури. Для економії світла, дедалі більше замовників скорочують кількість смартсистем та віддають перевагу виключно системам відеонагляду. До того ж увага прикута до альтернативних джерел енергії – дизель-генераторів, сонячних панелей, котлів на пелетах.

Водночас Круглова зауважує, що каміни у будинках, на які теж зріс попит, не продемонструють бажаного результату та наголошує – практичніше встановити тепловий насос, електричний, газовий або пелетний котел.

Також все частіше покупці житла облаштовують комори, встановлюють додаткові холодильні та морозильні камери, вакууматори та спеціальні сушилки.

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Чи варто замовляти дизайн інтер'єру під час війни

Сьогодні й справді помітно, на скільки зросли ціни на будівельні матеріали. В залежності від призначення їхня вартість підвищилася на 20 – 60% проти довоєнного періоду. Це пов’язано зі світовою економічною ситуацією, перебоями в ланцюгу поставок та руйнацією заводів вітчизняних виробників.

Замовники все частіше обирають меблі та декор від українських виробників / Фото Pexels При цьому зниження цін після перемоги чекати не варто. Чим довше триватиме війна, тим більше будуть підвищуватись ціни на будь-які товари,

– наголошують у студії ZANKO DESIGN.

Дизайнери радять українцям, чиє житло знаходиться у відносно безпечних регіонах, подбати про закупівлю будівельних матеріалів вже зараз.

"Те саме стосується й замовлень проєктів на будівництво та дизайн. Із завершенням війни, точніше з нашою перемогою, підвищиться попит на послуги архітекторів і дизайнерів. А чим більший попит, тим вищі ціни", – додають у студії.

Круглова зауважує, що скорочення витрат на ремонт – неминуче. Українці змінили пріоритети в розподілі бюджетів й радше задонатять на ЗСУ, ніж витратять значну суму на декор. Наразі заощаджують на меблях. На перший план вийшли українські виробники, які виготовляють не менш довговічну і стильну продукцію, яка ще й виявляється дешевшою.

А ось на чому замовники не заощаджують, то це на сантехнічних приладах. Пріоритет за перевіреними виробниками з відмінною якістю. Також не готові поступатися якістю міжкімнатних дверей.