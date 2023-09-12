Воплощение современной роскоши появилось на рынке Ист-Гэмптона в августе за 4,5 миллиона долларов. Дом расположен на прекрасной уединенной территории и вмещает пять спален.

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Необычный снаружи, но просто прекрасен внутри

План этажа в доме – открытый. Основная спальня имеет выход на задний двор, крытую кабинку с гамаком. На втором этаже есть крыша, напоминающая дзен-сад.

На первом этаже установлены стеклянные стены, из которых хорошо видны бассейн и душ под открытым небом. Такая деталь усиливает связь человека с окружающей средой, даже если он находится внутри.

Зона гостиной, в которой преобладают серые и белые оттенки / Фото Realtor

Кроме спален и ванных комнат, в доме есть кухня, столовая и гостиная. Несмотря на выразительную открытость, дом абсолютно частен на участке площадью пол акра, которая окружена густым лесом на берегу океана.

"Дом был разработан для целостной и экологической жизни. Он современный, но в то же время удобен и привлекателен – то, чего часто не хватает современным домам", – говорит агент по листингу Джо Ван Аско.

Интерьер в земляных тонах, дровяная печь и изысканно озелененная крыша дополняют уютную эстетику. Как и в случае со всеми роскошными пляжными домами, расположение имеет значение. Этот дом является частью ассоциации, которая предлагает доступ к приватному пляжу.

Современный и сдержанный дизайн кухни / Фото Realtor

"Клирвотерская пляжная ассоциация имеет доступ к пристани для яхт, пляжу с охраной, разрешение на рыбалку и купание в заливе", – рассказал Ван Аско. По словам агента, это место действительно стоит внимания, особенно тех, кто любит невероятные закаты.

Дом на лесистом участке / Фото Realtor