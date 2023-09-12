Втілення сучасної розкоші з'явилося на ринку Іст-Гемптона в серпні за 4,5 мільйона доларів. Будинок розташований на чудовій, усамітненій території та вміщує п'ять спалень.

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Незвичайний зовні, але просто прекрасний всередині

План поверху в будинку – відкритий. Основна спальня має вихід на задній двір, криту кабінку з гамаком. На другому поверсі є дах, який нагадує дзен-сад.

На першому поверсі встановлені скляні стіни, з яких добре видно басейн та душ просто неба. Така деталь посилює зв'язок людини з навколишнім середовищем, навіть якщо вона перебуває всередині.

Зона вітальня, у якій переважають сірі та білі відтінки / Фото Realtor

Окрім спалень та ванних кімнат, в будинку є кухня, їдальня та вітальня. Незважаючи на виразну відкритість, будинок є абсолютно приватним на ділянці площею пів акра, яка оточена густим лісом на березі океану.

"Будинок був розроблений для цілісного та екологічного життя. Він сучасний, але водночас зручний і привабливий – те, чого часто бракує сучасним домівкам", – каже агент з лістингу Джо Ван Аско.

Інтер'єр у земляних тонах, дров'яна піч і вишукано озеленений дах доповнюють затишну естетику. Як і у випадку з усіма розкішними пляжними будинками, розташування має значення. Цей будинок є частиною асоціації, яка пропонує доступ до приватного пляжу.

Сучасний та стриманий дизайн кухні / Фото Realtor

"Клірвотерська пляжна асоціація має доступ до пристані для яхт, пляжу з охороною, дозвіл на риболовлю та купання в затоці", – розповів Ван Аско. За словами агента, це місце справді варте уваги, особливо тих, хто любить неймовірні заходи сонця.

Будинок на лісистій ділянці / Фото Realtor