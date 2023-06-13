Уют в каждом уголке: на рынке появился восьмиугольный дом, где раньше была ферма

Интересный восьмиугольный дом продают в Лимингтоне, штат Мэн. Интересно то, что раньше дом был фермой, а построил его вообще капитан китобойного промысла.

Недвижимость с тремя спальнями несколько раз переходила из рук в руки, в частности, к нынешним владельцам в 2017 году. Сейчас дом продают за 625 тысяч долларов.

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Очень уютный домик, окруженный лесом

Дом имеет площадь 294 квадратных метров. Он расположен на 18 лесистых акрах. Нынешними владельцами, продающими дом, является веселая пара. По словам агентки по листингу, они прибавили в интерьере немного индивидуальности.

"Владельцы покрасили коридор в красный цвет и сделали пару акцентных стен. В гостиной есть стены с березами", – рассказывает Бриджит.



На стенах нарисовали березы / Фото Realtor

В гостиной также есть кирпичный камин от пола до потолка. Яркая кухня имеет столешницы из темного гранита, нестандартные шкафы из светлого дерева и большой остров с сидячими местами. Также здесь обустроена отдельная обеденная зона с большим окном, из которого открывается живописный вид.

Основная спальня вмещает в себя гардеробную, она расположена на основном этаже. Еще две спальни расположены на втором этаже. У них есть выход на частную террасу.

Спальня в нейтральных оттенках с акцентным ковром / Фото Realtor

Рядом есть гараж, а над ним – мансарда, которую использовали в качестве офиса. Для новых владельцев мансарда может являться дополнительным помещением для хранения.

"Предыдущие владельцы использовали это имущество как ферму, где делали мыло и козьий сыр. Об этом свидетельствует вывеска перед домом. Тогда это было разрешено как бизнес с городом. Если новые владельцы захотят тоже заниматься подобным промыслом, то нужно будет получить необходимые документы", – говорит агент по листингу.

Задний двор / Фото Realtor