Нерухомість із трьома спальнями кілька разів переходила з рук у руки, зокрема до нинішніх власників у 2017 році. Зараз дім продають за 625 тисяч доларів.

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Дуже затишний будиночок, оточений лісом

Будинок має площу 294 квадратних метрів. Він розташований на 18 лісистих акрах. Теперішніми власниками, які продають будинок, є весела пара. За словами агентки з лістингу, вони додали в інтер'єрі трохи індивідуальності.

"Власники пофарбували коридор у червоний колір і зробили пару акцентних стін. У вітальні є стіни з березами", – розповідає Бріджит.



На стінах намалювали берези / Фото Realtor

У вітальні також є цегляний камін від підлоги до стелі. Яскрава кухня має стільниці з темного граніту, нестандартні шафи зі світлого дерева і великий острів із місцями для сидіння. Також тут облаштована окрема обідня зона з великим вікном, з якого відкривається мальовничий краєвид.

Основна спальня вміщує гардеробну, вона розташована на основному поверсі. Ще дві спальні розміщені на другому поверсі. Вони мають вихід на приватну терасу.

Спальня у нейтральних відтінках з акцентним килимом / Фото Realtor

Поруч є гараж, а над ним – мансарда, яку використовували як офіс. Для нових власників мансарда може бути додатковим приміщенням для зберігання.

"Попередні власники використовували це майно як ферму, де робили мило та козячий сир. Про це свідчить вивіска перед будинком. Тоді це було дозволено як бізнес із містом. Якщо нові власники захочуть теж займатися схожим промислом, то треба буде отримати необхідні документи", – каже агентка з лістингу.

Задній двір / Фото Realtor