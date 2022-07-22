Соответствующий семинар получил название "Архитектура для мира". Предполагается, что он поможет объединить специалистов для обсуждения восстановления Украины. Кроме того, они будут привлечены к сотрудничеству с благотворительной организацией Most Mira.

Читайте также Как выгодно купить квартиру от застройщика: доступные предложения в Киеве и Львове

Архитектура может быть мощной силой, – Малл об восстановлении Украины

Сам архитектор отметил, что для него большая честь приобщиться к предстоящему восстановлению Украины. Он отметил, что инициативы, которые будут реализованы на местном уровне, должны быть устойчивыми и опираться на глубокие культурные корни для амбициозного восстановления, которым можно будет гордиться.

Малл также поддерживает городскую коалицию Ro3kvit, разрабатывающую методологию восстановления физической инфраструктуры страны после ее обстрелов российскими войсками.

В сентябре Малл будет курировать мероприятие в лондонском Barbican Center, где сравнит реконструкции Сараева, Бейрута, Белфаста и попытается исследовать, как иностранный опыт может повлиять на восстановление Украины.

Архитектура может быть мощной силой и я работаю с людьми, продемонстрировавшими в Боснии и Герцеговине и других странах то, как наш вклад в послевоенное восстановление может способствовать благополучию в эти хрупкие времена,

– объясняет он.

К слову, в СМИ отмечают, что объединение Федерации мастеров-строителей (FMB) на этой неделе собрали 2340 фунтов стерлингов для украинцев. Средства будут переданы Комитету по чрезвычайным ситуациям.

Роберт Малл: справка