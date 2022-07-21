Учитывая это, Корпорация Недвижимости РИЕЛ решила пойти навстречу потенциальным клиентам и улучшила условия покупки жила в новостройках, информирует 24 канал.

К теме Дешевле вряд ли будет, – девелопер рассказал, стоит ли сегодня покупать квартиру в новостройке

Минимальный первый взнос и выгодные условия выплат: что предлагает КН РИЕЛ

Как рассказали представители девелопера, сегодня, как никогда раньше, украинцы нуждаются в качественном и безопасном жилье. Причем с доступным первым взносом.

Знаем, что многим украинцам крайне нужно жилье. Так что делаем все возможное, чтобы приобретение недвижимости стало более доступным для вас,

– отметили в КН РИЕЛ.

Так что на период июля , Корпорация Недвижимости РИЕЛ предлагает:

первый взнос от 10% на жилые комплексы в Киеве и Львове;

фиксированную стоимость, без дальнейшего увеличения цены;

возможность приобретения в рассрочку сроком на 2 года.

Обратите внимание! В предложении принимают участие все жилые комплексы, коммерческие помещения и паркинги Корпорации Недвижимости РИЕЛ в Киеве и Львове, где на данный момент открыты продажи.

На какие ЖК обратить внимание в Киеве

Оk'Land

Метр квадратный – от 38 759 гривен



ЖК Оk'Land от Корпорации Недвижимости РИЕЛ / Фото РИЕЛ