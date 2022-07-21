Учитывая это, Корпорация Недвижимости РИЕЛ решила пойти навстречу потенциальным клиентам и улучшила условия покупки жила в новостройках, информирует 24 канал.
К теме Дешевле вряд ли будет, – девелопер рассказал, стоит ли сегодня покупать квартиру в новостройке
Минимальный первый взнос и выгодные условия выплат: что предлагает КН РИЕЛ
Как рассказали представители девелопера, сегодня, как никогда раньше, украинцы нуждаются в качественном и безопасном жилье. Причем с доступным первым взносом.
Знаем, что многим украинцам крайне нужно жилье. Так что делаем все возможное, чтобы приобретение недвижимости стало более доступным для вас,
– отметили в КН РИЕЛ.
Так что на период июля, Корпорация Недвижимости РИЕЛ предлагает:
- первый взнос от 10% на жилые комплексы в Киеве и Львове;
- фиксированную стоимость, без дальнейшего увеличения цены;
- возможность приобретения в рассрочку сроком на 2 года.
На какие ЖК обратить внимание в Киеве
Оk'Land
Метр квадратный – от 38 759 гривен
ЖК Оk'Land от Корпорации Недвижимости РИЕЛ / Фото РИЕЛ
Новый современный комплекс комфорт-класса в Соломенском районе Киева, в 5 минутах ходьбы до Севастопольской площади, состоит из трех 4-х секционных домов. В общей сложности ЖК насчитывает 1 836 квартир.
В комплексе планируется несколько спортивных зон, детские площадки, озеленение, подземный паркинг, оснащенный зарядными устройствами для электромобилей. Для дополнительной безопасности и комфорта будет организована охрана территории и круглосуточное видеонаблюдение.
"Берег Днепра"
Метр квадратный – от 46 116 гривен
ЖК "Берег Днепра" от Корпорации Недвижимости РИЭЛ / Фото РИЭЛ
Комплекс расположен на первой береговой линии правого берега Днепра. И это не только красиво, но и практично. Расположение ЖК будет облегчать передвижение по Киеву – до ближайшей станции метро менее 25 минут пешком. Не придется пользоваться автомобилем или общественным транспортом и для того, чтобы посетить ТРЦ.
В ЖК предусмотрены объекты внутренней инфраструктуры, делающие комплекс комфортным местом для жизни и отдыха. Инвесторам предлагают 354 квартир с разнообразной планировкой.
Nordica Residence
Метр квадратный – от 59 621 гривны
ЖК Nordica Residence от Корпорации Недвижимости РИЕЛ / Фото РИЕЛ
Жилой комплекс на Печерске призван оптимизировать повседневную жизнь жителей. В общей сложности здесь предусмотрено 468 квартир – от одно- до 6-комнатных.
Внутренний двор спроектирован по принципу общественного пространства, а доступ к нему есть только у жителей комплекса и их гостей. Для автомобилей предусмотрен гостевой и подземный паркинг. На паркоместо, к слову, тоже действует акционное предложение.
На какие ЖК обратить внимание во Львове
"Шенген"
Метр квадратный – от 28 182 гривен
ЖК "Шенген" от Корпорации Недвижимости РИЕЛ / Фото РИЕЛ
Жилой комплекс, отвечающий европейским стандартам, вмещает 119 квартир в 9 домах. Удобная транспортная развязка позволит жителям добраться до центра буквально за 10 – 15 минут. К тому же, в пределах комплекса будет расположен торговый центр. Совсем рядом есть школа и детский сад. Также "Шенген" имеет собственный удобный паркинг.
Riel City
Метр квадратный – от 32 098 гривен
ЖК Riel City от Корпорации Недвижимости РИЕЛ / Фото РИЕЛ
Пространство Riel City предназначено для отдыха и досуга – здесь немало прогулочных аллей и доминирует открытая инфраструктура. Территория комплекса освещена фонарями с собственными фотоэлементами, а в подземном паркинге есть зарядные станции для электрокаров. В общей сложности для авто предусмотрено 600 паркомест.
Все квартиры, а их в ЖК 1 602, созданы по принципу смарт-планировки – то есть без "украденных" метров и лишних перегородок.
"Підзамче. Вежа"
Метр квадратный – от 32 794 гривен
ЖК "Підзамче. Вежа" от Корпорации Недвижимости РИЕЛ / Фото РИЕЛ
Расположенный в историческом центре Львова, жилой комплекс на 1 097 квартир, включает все необходимые для комфортной жизни объекты, в частности, собственную школу и два детских сада.