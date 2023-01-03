Об этом в эфире общенационального марафона сообщил заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко. По его словам, украинские представители активно общаются с партнерами по вопросам быстрого восстановления поврежденных населенных пунктов.

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Сколько нужно средств на восстановление Украины

По словам Тимошенко, продолжаются переговоры с иностранными коллегами. В рамках встреч украинская сторона предоставляет информацию о повреждениях.

Мы встречались со многими послами, более 20 представителей государств, проговаривали и предоставляли информацию от нас, как мы видим восстановление,

– рассказал он.

По словам заместителя руководителя ОП, сейчас сформировалось несколько системных шагов по восстановлению. Первый из них предполагает восстановление и модернизацию страны после окончания войны.

Этот план был представлен в Лугано, но это большая стратегия на миллиарды долларов. Это действительно большие масштабы. Есть небольшая часть этого плана под названием Fast Recovery Plan. Это критическая инфраструктура для людей – жилье, многоквартирные дома, частные дома, школы, садики, медучреждения, а также сети: газо-, электро-, теплоснабжение,

– подчеркнул Тимошенко.