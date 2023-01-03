Про це в ефірі загальнонаціонального марафону повідомив заступник керівника ОП Кирило Тимошенко. За його словами, українські представники активно комунікують із партнерами щодо питання швидкої відбудови пошкоджених населених пунктів.

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Скільки потрібно коштів на відбудову України

За словами Тимошенка, наразі тривають переговори з іноземними колегами. В рамках зустрічей українська сторона надає інформацію про пошкодження.

Ми зустрічалися з багатьма послами, більш як 20 представників держав, проговорювали і надавали інформацію від нас, як ми бачимо відновлення,

– розповів він.

За словами заступника керівника ОП, наразі сформувалося кілька системних кроків по відновленню. Перший із них передбачає відновлення і модернізацію країни після закінчення війни.

Цей план був представлений в Лугано, але це велика стратегія на мільярди доларів. Це дійсно великі масштаби. Є невелика частина цього плану під назвою Fast Recovery Plan. Це критична інфраструктура для людей – житло, багатоквартирні будинки, приватні будинки, школи, садочки, медзаклади, а також мережі: газо-, електро-, теплопостачання,

– підкреслив Тимошенко.