Украина может за год восстановить разрушенное жилье: сколько средств для этого нужно
Источник:Укринформ
Украина может восстановить разрушенное жилье и важную критическую инфраструктуру примерно через год. Для этого международные партнеры должны выделить 15 – 17 миллиардов долларов.
Об этом в эфире общенационального марафона сообщил заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко. По его словам, украинские представители активно общаются с партнерами по вопросам быстрого восстановления поврежденных населенных пунктов.
Читайте также На какие квартиры будет спрос в 2023 году: прогноз девелопера
Сколько нужно средств на восстановление Украины
По словам Тимошенко, продолжаются переговоры с иностранными коллегами. В рамках встреч украинская сторона предоставляет информацию о повреждениях.
Мы встречались со многими послами, более 20 представителей государств, проговаривали и предоставляли информацию от нас, как мы видим восстановление,
– рассказал он.
По словам заместителя руководителя ОП, сейчас сформировалось несколько системных шагов по восстановлению. Первый из них предполагает восстановление и модернизацию страны после окончания войны.
Этот план был представлен в Лугано, но это большая стратегия на миллиарды долларов. Это действительно большие масштабы. Есть небольшая часть этого плана под названием Fast Recovery Plan. Это критическая инфраструктура для людей – жилье, многоквартирные дома, частные дома, школы, садики, медучреждения, а также сети: газо-, электро-, теплоснабжение,
– подчеркнул Тимошенко.
Он заверил, что ОП постоянно общается с международными партнерами по данному плану и хочет, чтобы он реализовывался уже сейчас.
Если будут все имеющиеся средства, его можно сделать через год – восстановить все эти объекты. Он оценивается в около 15 – 17 миллиардов долларов,
– сообщил Тимошенко.
Он добавил, что международные партнеры помогают восстанавливать частные дома, однако такая помощь выделяется частично и не такими темпами, как хотелось бы.
Тимошенко также подчеркнул, что нужно честно признать: в государственном бюджете нет средств на восстановление жилья, поскольку в первую очередь финансируются потребности обороны. Поэтому дальнейшая работа будет направлена на привлечение международных партнеров к восстановлению Украины и реализации Fast Recovery Plan.