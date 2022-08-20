Почему это так важно рассказал Международный эксперт по архитектуре Андрей Яцентюк. Собрали самое важное.

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Восстановление во время войны: когда следует начинать этот процесс

Яцентюк отмечает, что следует поспешить с восстановлением Украины, поскольку этот процесс требует колоссального количества ресурсов – в частности, и финансовых. Оформление коммерческого кредита для компании может занять 1 – 2 года. А для страны с отрицательным инвестиционным рейтингом – еще больше.

Да, война продолжается и может продолжаться еще долго. Но некоторые территории уже освобождены, усилены и защищены – и их нужно восстанавливать, чтобы людям было куда возвращаться. Начиная с Киевской области, Чернигова,

– отметил Яцентюк.

Кроме того, на международной арене до сих пор фигурирует вопрос коррумпированности в стране. Чтобы получить донорскую помощь, следует принять ряд законов, завершить реформу судебной системы и формирование антикоррупционной прокуратуры.

Уже есть прецедент, во время боевых действий, когда так нужны Украине средства, 30 миллиардов долларов было заторможено именно из-за вопроса целевого использования такой помощи. Европа тоже не будет спешить гарантировать, если у нас не пройдет антикоррупционное обновление,

– добавил эксперт.

Концептуальный подход к восстановлению и вопрос эстетики

Яцентюк отмечает, что строительство будет отличаться от предыдущей практики. Как минимум, появятся оборудованные укрытия.

Сейчас звучит много сравнений с Израилем. И в этом есть смысл, но только в определенной степени – там не везде жилье, приспособленное для военных рисков: в Секторе Газа – да, а на набережной Тель-Авива высотки стоят,

– рассказал он.

Поэтому все зависит от оценки потенциальной опасности. Параллельно, по мнению Яцентюка, восстанавливать Украину следует не только быстро, но и качественно. Он проясняет это запросом людей на эстетику. Чтобы страна вновь расцвела, должны привить украинцам красоту,

– заключает он.

Прозрачность в вопросе восстановления

Себестоимость строительства в Украине сильно возросла, а платежеспособность покупателей снизилась, причем радикально.

Выходит – экономический горизонт восстановления жилищного фонда очень сомнительный без ипотечного кредитования. Должно быть, должна быть какая-то программа "Доступное жилье" – например, под 5% на 30 лет,

– считает эксперт.

Он добавляет, что сейчас наша система должна адаптироваться и делать это максимально прозрачно.

"Чисто с архитектурной точки зрения было бы уместно привлекать к восстановлению представителей стран, имеющих такой опыт. Не операционно, а как стратегических, концептуальных супервайзеров. Да, у нас есть высококлассные специалисты, но, во-первых, их и не много, а во-вторых, нам не следует быть самоуверенными – у нас нет такого прямого опыта в таких масштабах", – рассказывает Яцентюк.

Также, по его мнению, важно заручиться наблюдением стран-партнеров и не столько в архитектурном, сколько в финансовом плане.