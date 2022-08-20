Чому це так важливо розповів Міжнародний експерт з архітектури Андрій Яцентюк. Зібрали найважливіше.

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Відбудова під час війни: коли варто починати цей процес

Яцентюк наголошує, що варто поспішати з відбудовою України, оскільки цей процес вимагає колосальної кількості ресурсів – зокрема, і фінансових. Оформлення комерційного кредиту для компанії може займати 1 – 2 роки. А для країни з негативним інвестиційним рейтингом – ще більше.

Так, війна триває і може тривати ще довго. Але деякі території вже звільнені, посилені та захищені – і їх потрібно відновлювати, щоб людям було куди повертатися. Починаючи з Київської області, Чернігова,

– зазначив Яцентюк.

Крім того, на міжнародній арені досі фігурує питання корумпованості в країні. Щоб отримати донорську допомогу, слід ухвалити низку законів, завершити реформу судової системи і формування антикорупційної прокуратури.

Вже є прецедент, під час бойових дій, коли такі потрібні Україні кошти, 30 мільярдів доларів було загальмовано саме через питання цільового використання такої допомоги. Європа теж не поспішатиме гарантувати, якщо в нас не пройде антикорупційне оновлення,

– додав експерт.

Концептуальний підхід до відбудови та питання естетики

Яцентюк зазначає, що будівництво буде відрізнятися від попередньої практики. Як мінімум, з'являться обладнані укриття.

Зараз лунає багато порівнянь з Ізраїлем. І в цьому є сенс, але тільки певною мірою – там не скрізь житло, пристосоване для воєнних ризиків: в Секторі Газа – так, а на набережній Тель-Авіва висотки стоять,

– розповів він.

Тож усе наразі залежить від оцінки потенційної небезпеки. Паралельно, на думку Яцентюка, відбудовувати Україну варто не тільки швидко, але й якісно. Він прояснює це запитом людей на естетику. Щоб країна знов розквітла, маємо прищепити українцям красу,

– підсумовує він.

Прозорість у питанні відбудови

Собівартість будівництва в Україні сильно зросла, а платоспроможність покупців зменшилася, причому радикально.

Виходить – економічний горизонт відновлення житлового фонду дуже сумнівний без іпотечного кредитування. Мабуть, має бути якась програма "Доступне житло" – наприклад, під 5% на 30 років,

– вважає експерт.

Він додає, що зараз нашу систему слід адаптувати і робити це максимально прозоро.

"Чисто з архітектурного погляду було б доречно залучати до відбудови представників країн, які мають такий досвід. Не операційно, а як стратегічних, концептуальних супервайзерів. Так, у нас є висококласні спеціалісти, але, по-перше, їх і не багато, а по-друге, нам не слід бути самовпевненими – ми не маємо такого прямого досвіду в таких масштабах", – розповідає Яцентюк.

Також, на його думку, важливо заручитися наглядом країн-партнерів І не стільки в архітектурному, скільки у фінансовому плані.