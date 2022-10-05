Украинцам будут выплачивать виртуальные компенсации за разрушенное жилье: детали

В проекте закона о бюджете-2023 предусмотрены финансы и механизмы, с помощью которых люди смогут получить компенсацией, не дожидаясь репараций от России.

Об этом в эфире "Завтрака с 1+1" рассказала глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, сообщает 24 канал. Как именно государство будет работать с заявками о поврежденном имуществе – дальше.

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Владельцы поврежденного жилья смогут самостоятельно выбирать новую недвижимость

По последним данным, в Дию поступило 267 тысяч заявок от украинцев, лишившихся жилья. Это более 19 миллионов метров квадратных. Большинство из них полностью разрушены, другие – повреждены лишь частично. Как рассказала Шуляк, чтобы восстановить этот объем поврежденного имущества, понадобится около 2 лет. Однако это пока не конечные данные.

Это не окончательные цифры, потому что это те люди, которые имеют доступ или имеют информацию о своем жилье. Они могли внести такие данные в Дию. Но эти 19 миллионов могут превратиться в большую сумму,

– отметила она.

По словам депутата, в настоящее время жилье делят на 2 категории:

разрушено;

то, что можно отремонтировать.

Что касается второго – соответствующие работы уже проводятся военными госадминистрациями в деоккупированных областях – Киевской, Житомирской, Сумской и Черниговской. К отопительному сезону здесь, по словам Шуляк, планируют установить окна, починить крыши. Средства на это выделяются из резервного фонда.

Также в парламенте активно обсуждается мера, направленная на компенсацию разрушенного имущества. Шуляк заверила, что в государственный бюджет 2023 заложат соответствующие финансы и механизмы, чтобы украинцы смогли использовать компенсацию государства, не дожидаясь репарации и как можно скорее получить новое жилье.

Это будут новые деньги. Ты их будешь получать в виде, скажем, виртуальных денег и сможешь использовать их непосредственно на приобретение квадратных метров,

– делится планами Шуляк.

Она отметила, что государство даст полную свободу действий по выбору будущего жилья, а обратившийся за компенсацией человек сможет купить недвижимость "не по месту прописки". Это поможет быстрее адаптироваться тем, кто переехал в другие регионы страны или перенес свой бизнес.

Кроме того, такие покупатели смогут добавить к компенсациям и собственным сбережениям и приобрести, к примеру, дом вместо квартиры.