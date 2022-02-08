Все меньше чехов могут купить собственное жилье: в чем причина

Казалось бы, что чехи платят за недвижимость меньше резидентов других европейских стран. Однако из-за низких зарплат и роста ставок по ипотечным кредитам. мечта о собственном доме становится все более недостижимой.

В прошлом году цены на недвижимость поднялись до рекордного уровня. Согласно статистике OECD, стоимость жилой площади выросла примерно на 73% за последние 6 лет.

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Высокие цены на жилье и сравнительно низкий доход

Дольше всего собирать деньги на жилье нужно жителям Праги и Брно – в столице Чехии квадратный метр будет стоить в среднем 140 тысяч крон (184 765 гривен), а в Брно – 124 тысяч крон (163 840 гривен).

Согласно исследованию консалтинговой компании Deloitte, средняя стоимость квадратного метра в новой квартире в Чехии в прошлом году составила 2 822 евро (около 71 тысячи чешских крон). Покупка квартиры площадью 70 квадратных метров обойдется чехам в 12 зарплат.

Исследование также показало, что показатель доступности нового жилья в Чехии является вторым худшим из 22 сравниваемых европейских стран. Худшая ситуация только в Сербии, где для покупки квартиры нужно отложить 15,2 среднегодовых зарплат.

Хотя цены на недвижимость в развитых странах Европы выше, чем в Чехии, они более доступны благодаря более высоким доходам. В Германии, например, людям нужно 6 годовых зарплат, чтобы купить новую квартиру площадью 70 "квадратов",

– рассказала эксперт по недвижимости Вероника Хегрова.

Высокие процентные ставки

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На наличие собственного жилья оказывают существенное влияние процентные ставки по ипотеке.

"Процентные ставки по ипотечным кредитам в развитых европейских странах по-прежнему очень низкие. Например, во Франции, вы можете получить ипотечный кредит по ставке 1,13%. В Германии ставки составляют 1,3%, а в Великобритании ипотечные кредиты предлагаются в среднем под 1,7%. Чем дальше на восток, тем дороже ипотека. В Венгрии средняя процентная ставка приближается к 4,5%, в Хорватии – 3,2%, в Польше вы получите ипотечный кредит менее чем за 2,4% %", – добавляет Хегрова.

Отмечается, что в нынешнем году в Чехии ожидают повышения ипотечных ставок до 6%.