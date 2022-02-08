Торік ціни на нерухомість піднялися до рекордного рівня. Згідно зі статистикою OECD, вартість житлової площі зросла приблизно на 73% за останні 6 років.

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Високі ціни на житло та порівняно низький дохід

Найдовше збирати гроші на житло потрібно мешканцям Праги та Брно – у столиці Чехії квадратний метр коштуватиме в середньому 140 тисяч крон (184 765 гривень), а в Брно – 124 тисяч крон (163 840 гривень).

Згідно з дослідженням консалтингової компанії Deloitte, середня вартість квадратного метра в новій квартирі в Чехії минулого року склала 2 822 євро (близько 71 тисяч чеських крон). Купівля квартири площею 70 метрів квадратних обійдеться чехам в 12 зарплат.

Дослідження також показало, що показник доступності нового житла в Чехії є другим найгіршим із 22 порівнюваних європейських країн. Гірша ситуація тільки в Сербії, де для покупки квартири потрібно відкласти 15,2 середньорічні зарплати.

Хоча ціни на нерухомість у розвинених країнах Європи вищі, ніж у Чехії, вони доступніші завдяки вищим доходам. У Німеччині, наприклад, людям потрібно 6 річних зарплат, щоб купити нову квартиру площею 70 "квадратів",

– розповіла експертка з нерухомості Вероніка Хегрова.

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Високі відсоткові ставки

На наявність власного житла суттєво впливають відсоткові ставки з іпотеки.

"Відсоткові ставки за іпотечними кредитами в розвинених європейських країнах, як і раніше, дуже низькі. Наприклад, у Франції, ви можете отримати іпотечний кредит за ставкою 1,13%. У Німеччині ставки становлять 1,3%, а у Великій Британії іпотечні кредити пропонуються в середньому під 1,7%. Що далі на схід, тим дорожча іпотека. В Угорщині середня відсоткова ставка наближається до 4,5%, у Хорватії – 3,2%, у Польщі ви отримаєте іпотечний кредит менш ніж за 2,4%", – додає Хегрова.

Зазначається, що цьогоріч в Чехії очікують підвищення іпотечних ставок до 6%.