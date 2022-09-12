Наибольшее снижение зафиксировано в Италии. Количество подавших заявку на статус беженца в июле уменьшилось на 12 170 человек.

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Также меньше украинцев просили о временном жилье в:

Испании – сокращение на 4 190,

– сокращение на 4 190, Дании – на 3 330,

– на 3 330, Румынии – на 2 965,

– на 2 965, Венгрии – на 2 855,

– на 2 855, Польши – на 2835 человек.

Чаще статус временной защиты в июле предоставляли только 3 страны:

Швеция – на 405 заявок больше, чем в июне,

Эстония – 160,

Словения – 30.

Временную защиту наибольшему количеству граждан Украины предоставила Польша. Такие разрешения в общей сложности получили 1,3 миллиона беженцев. Дальше идут

Италия (142 330),

(142 330), Испания (131 705),

(131 705), Болгария (125 275).

Кроме того, граждане Украины с временной защитой зарегистрированы также в Словакии (82 995 человек), Австрии (73 785 человек) и Франции (69 190 человек).

В то же время, самый высокий уровень защиты в июле 2022 года был зарегистрирован в Эстонии. За ней следуют:

Польша,

Литва,

Ирландия,

Латвия.

Большинство из тех, кто получил временную защиту — женщины. Согласно данным Евростата, 66% из них были зарегистрированы в Польше. Также приют украинским женщинам предоставили:

Италия (7 905 человек);

Румыния (4 060 человек);

Болгария (3 800 человек);

Испания (3 540 человек).

Более половины просьб о статусе временной защиты пришло от мальчиков в возрасте до 18 лет. Такие просьбы больше всего удовлетворили в Италии (63%) и на Мальте (58%).

В Дании доля запросов от несовершеннолетних мужского пола составила половину от общего числа запросов, а в Швеции (22%) и Португалии (26%) – около четверти запросов.

Напомним, из-за жилищного кризиса все больше стран Европы не способны справиться с активным наплывом беженцев. Так, в Шотландии и Нидерландах украинцев временно переселили на круизные лайнеры.