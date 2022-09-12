Украинцы все реже просят статус беженца
Наибольшее снижение зафиксировано в Италии. Количество подавших заявку на статус беженца в июле уменьшилось на 12 170 человек.
Читайте также Новостройки или вторичное жилье: куда безопаснее вложить деньги во время войны
Также меньше украинцев просили о временном жилье в:
- Испании – сокращение на 4 190,
- Дании – на 3 330,
- Румынии – на 2 965,
- Венгрии – на 2 855,
- Польши – на 2835 человек.
Чаще статус временной защиты в июле предоставляли только 3 страны:
- Швеция – на 405 заявок больше, чем в июне,
- Эстония – 160,
- Словения – 30.
Временную защиту наибольшему количеству граждан Украины предоставила Польша. Такие разрешения в общей сложности получили 1,3 миллиона беженцев. Дальше идут
- Италия (142 330),
- Испания (131 705),
- Болгария (125 275).
Кроме того, граждане Украины с временной защитой зарегистрированы также в Словакии (82 995 человек), Австрии (73 785 человек) и Франции (69 190 человек).
В то же время, самый высокий уровень защиты в июле 2022 года был зарегистрирован в Эстонии. За ней следуют:
- Польша,
- Литва,
- Ирландия,
- Латвия.
Большинство из тех, кто получил временную защиту — женщины. Согласно данным Евростата, 66% из них были зарегистрированы в Польше. Также приют украинским женщинам предоставили:
- Италия (7 905 человек);
- Румыния (4 060 человек);
- Болгария (3 800 человек);
- Испания (3 540 человек).
Более половины просьб о статусе временной защиты пришло от мальчиков в возрасте до 18 лет. Такие просьбы больше всего удовлетворили в Италии (63%) и на Мальте (58%).
В Дании доля запросов от несовершеннолетних мужского пола составила половину от общего числа запросов, а в Швеции (22%) и Португалии (26%) – около четверти запросов.