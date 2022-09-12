Українці все рідше просять статус біженця

Найбільше зниження зафіксовано в Італії. Кількість тих, хто подав заявку на статусу біженця у липні зменшилася на 12 170 осіб.

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