Так считает глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. Эксперт предложил несколько альтернатив ОСМД.

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"С учетом реалий в Украине, 20% – это потолок. Дальше идет отторжение... Это и проблема развития, и претензия к государству. Не может быть такого количества владельцев в многоквартирных домах. Пример десятков стран показывает, что это в среднем 10 – 12%", – отметил эксперт.

По его мнению, есть и другие варианты, кроме повального создания во всех жилых домах ОСМД. К таким он отнес, например:

домами управляют управляющие. В Украине более 700 управляющих (не путать с управляющими компаниями);

дома, где такое решение не будет принято, могут быть переданы в управление муниципалитетом;

если недостаточно средств, можно реализовать модель социального жилья (как в США) или частного арендного жилья (как в Германии в 90-е годы).

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Попенко отмечает, что ситуация в жилищном фонде Украины деформирована – от застройщиков и до самих собственников. Поэтому реализовать однородное управление физически невозможно.