Все многокомнатные дома не удастся перевести на ОСМД: есть ли альтернативы
Источник:UBR
Создать во всех украинских многоквартирных домах объединение совладельцев – задача непосильная. Максимум они появятся в каждом пятом доме.
Так считает глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. Эксперт предложил несколько альтернатив ОСМД.
К теме ОСМД или управляющая компания: как не ошибиться при выборе управления многоквартирного дома
"С учетом реалий в Украине, 20% – это потолок. Дальше идет отторжение... Это и проблема развития, и претензия к государству. Не может быть такого количества владельцев в многоквартирных домах. Пример десятков стран показывает, что это в среднем 10 – 12%", – отметил эксперт.
По его мнению, есть и другие варианты, кроме повального создания во всех жилых домах ОСМД. К таким он отнес, например:
- домами управляют управляющие. В Украине более 700 управляющих (не путать с управляющими компаниями);
- дома, где такое решение не будет принято, могут быть переданы в управление муниципалитетом;
- если недостаточно средств, можно реализовать модель социального жилья (как в США) или частного арендного жилья (как в Германии в 90-е годы).
Читайте Справедливость победила, – девелопер прокомментировал изменения в "ресурсном" законопроекте 5600
Попенко отмечает, что ситуация в жилищном фонде Украины деформирована – от застройщиков и до самих собственников. Поэтому реализовать однородное управление физически невозможно.