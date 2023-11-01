При планировке ванной комнаты очень важно сбалансировать эстетическую привлекательность с комфортом. Новые встроенные ванны могут стать шикарным дополнением даже в очень мелкие помещения. А если вам не нравится идея полностью встроенной ванной, можно сделать ее незаметной с помощью цвета и материалов.
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Установите ванную на цоколь
Современная ванная комната с ванной на мраморном постаменте / Фото West One Bathrooms
Выберите простейшую белую ванну
Встраиваемая ванна с тропическими обоями и зеленой плиткой / Фото Gieves Anderson
Рассмотрите полностью встроенный вариант
Современная ванная комната со встроенной мраморной ванной / Фото Pedro Bermejo
Попробуйте лайфхак с одинаковой плиткой
Визуально встроенная ванна с сине-голубой плиткой / Фото Ingrid Rasmussen
Обшейте ванную панелями
Ванная обшита красными панелями, как и часть стены / Фото Kelling Designs