При планировке ванной комнаты очень важно сбалансировать эстетическую привлекательность с комфортом. Новые встроенные ванны могут стать шикарным дополнением даже в очень мелкие помещения. А если вам не нравится идея полностью встроенной ванной, можно сделать ее незаметной с помощью цвета и материалов.

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Установите ванную на цоколь

Современная ванная комната с ванной на мраморном постаменте / Фото West One Bathrooms

Выберите простейшую белую ванну

Встраиваемая ванна с тропическими обоями и зеленой плиткой / Фото Gieves Anderson

Рассмотрите полностью встроенный вариант

Современная ванная комната со встроенной мраморной ванной / Фото Pedro Bermejo

Попробуйте лайфхак с одинаковой плиткой

Визуально встроенная ванна с сине-голубой плиткой / Фото Ingrid Rasmussen

Обшейте ванную панелями

Ванная обшита красными панелями, как и часть стены / Фото Kelling Designs