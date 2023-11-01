Під час планування ванної кімнати дуже важливо збалансували естетичну привабливість із комфортом. Новітні вбудовані ванни можуть стати розкішним доповненням навіть у дуже маленькі приміщення. А якщо вам не подобається ідея повністю вбудованої ванни, можна зробити її непомітною за допомогою кольорів та матеріалів.

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Встановіть ванну на цоколь

Сучасна ванна кімната з ванною на мармуровому постаменті / Фото West One Bathrooms

Оберіть найпростішу білу ванну

Вбудована ванна з тропічними шпалерами та зеленою плиткою / Фото Gieves Anderson

Розгляньте повністю вбудований варіант

Сучасна ванна кімната з вбудованою мармуровою ванною / Фото Pedro Bermejo

Спробуйте лайфхак з однаковою плиткою

Візуально вбудована ванна з синьо-блакитною плиткою / Фото Ingrid Rasmussen

Обшийте ванну панелями

Ванна обшита червоними панелями, як і частина стіни / Фото Kelling Designs