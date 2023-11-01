Идеи встроенной ванной: 5 роскошных дизайнов для современного интерьера
Источник:Homes & Gardens
Раньше ванны просто ставили раздельно в центре ванной комнаты. Впоследствии их начали размещать где-то в углу. Теперь есть много современных вариантов места для купания, например, встроенные и визуально скрытые ванны.
При планировке ванной комнаты очень важно сбалансировать эстетическую привлекательность с комфортом. Новые встроенные ванны могут стать шикарным дополнением даже в очень мелкие помещения. А если вам не нравится идея полностью встроенной ванной, можно сделать ее незаметной с помощью цвета и материалов.
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