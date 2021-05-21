Вторичное жилье: 13 минусов, которые нужно знать до покупки

Любой потенциальный покупатель жилой недвижимости оказывается перед выбором – квартира в новостройке или на вторичном рынке. У каждого варианта есть свои особенности.
Сегодня поговорим о минусах вторички. Подробно о них рассказала дизайнер интерьера Антонина Гришнякова.
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В чем особенности вторичного жилого фонда
По словам дизайнера интерьера, перед покупкой вторички следует учесть несколько нюансов.
Такие объекты требуют дополнительного внимания, чтобы создать в них уютное и современное пространство,
– пояснила Гришнякова.
Недостатки вторичного жилья
- Квартира в старом жилом фонде часто требует серьезных финансовых вложений. Это связано с тем, что в большинстве случаев нужна замена коммуникаций и демонтаж.
- Электросети в старых домах не рассчитаны на количество техники, которая сегодня используется. Это может доставлять дискомфорт при проживании всем членам семьи.
- Перепланировку можно сделать не всегда. Особенно это касается панельных домов, где запрещено передвигать или сносить стены. Для любых работ требуются конструкторские проекты и согласования. Это занимает много времени и стоит недешево.
- Отсутствие парковочных мест. Дворы возле старых домов не предназначены для большого количества машин. Из-за этого возникает стихийная парковка на тротуарах и газонах.
- Маленькие комнаты и кухни. Ранее дома строили по минимальным стандартам, поэтому помещения в квартирах маленькие.
Вторичное жилье имеет много недостатков / Фото Pixabay
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- Отсутствие гостевого санузла. Для людей, которые ранее жили во вторичке, это может не быть проблемой. Однако в новых домах такие нюансы предусмотрены.
- В некоторых домах почти в каждой комнате есть стояки отопления и водоснабжения, которые нельзя прятать в стены (к ним может потребоваться доступ).
- Контингент. Не исключено, что ваш сосед может быть пьющим, например.
- Отсутствие охраняемой и закрытой территории.
- Не продуманные условия для людей с ограниченными возможностями (отсутствие пандусов, узкие дверные проемы и пр.).
- Отсутствие современных систем кондиционирования, пожаротушения и охраны.
- В старых домах сложнее проверить документацию на квартиру.
- Соседи могут быть против вашего ремонта и различного шума.