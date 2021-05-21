Вторичное жилье: 13 минусов, которые нужно знать до покупки

Любой потенциальный покупатель жилой недвижимости оказывается перед выбором – квартира в новостройке или на вторичном рынке. У каждого варианта есть свои особенности.

Сегодня поговорим о минусах вторички. Подробно о них рассказала дизайнер интерьера Антонина Гришнякова.

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В чем особенности вторичного жилого фонда

По словам дизайнера интерьера, перед покупкой вторички следует учесть несколько нюансов.

Такие объекты требуют дополнительного внимания, чтобы создать в них уютное и современное пространство,

– пояснила Гришнякова.

Недостатки вторичного жилья

Квартира в старом жилом фонде часто требует серьезных финансовых вложений. Это связано с тем, что в большинстве случаев нужна замена коммуникаций и демонтаж. Электросети в старых домах не рассчитаны на количество техники, которая сегодня используется. Это может доставлять дискомфорт при проживании всем членам семьи. Перепланировку можно сделать не всегда. Особенно это касается панельных домов, где запрещено передвигать или сносить стены. Для любых работ требуются конструкторские проекты и согласования. Это занимает много времени и стоит недешево. Отсутствие парковочных мест. Дворы возле старых домов не предназначены для большого количества машин. Из-за этого возникает стихийная парковка на тротуарах и газонах. Маленькие комнаты и кухни. Ранее дома строили по минимальным стандартам, поэтому помещения в квартирах маленькие.

Вторичное жилье имеет много недостатков / Фото Pixabay

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