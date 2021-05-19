Следует составить план и разобраться, на каких пунктах допускается экономия. Подробнее об этом рассказала дизайнер интерьера Виктория Велешина.

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Недорогие однокомнатные и двухкомнатные квартиры пользуются высоким спросом и являются самыми быстрыми инвестициями. Как же сделать так, чтобы квартира была привлекательной, а ремонт не дорогим и долговечным?

– отметила Велешина.

На чем можно сэкономить

Отделка пола. Используйте ламинат. Он есть влаго- и водостойкий в разном ценовом диапазоне. Для мокрых зон следует подобрать хорошую плитку.

Используйте ламинат. Он есть влаго- и водостойкий в разном ценовом диапазоне. Для мокрых зон следует подобрать хорошую плитку. Отделка потолка. Для финишного покрытия подойдет недорогая краска. Еще одним вариантом является натяжной матовый потолок.

Для финишного покрытия подойдет недорогая краска. Еще одним вариантом является натяжной матовый потолок. Отделка стен. Выберите бюджетную краску. Через время ее можно освежить.

Выберите бюджетную краску. Через время ее можно освежить. Сантехника. По словам дизайнера интерьера, лучше остановить выбор на самой бюджетной модели известного производителя.

Мебель должна быть максимально простой, с наименьшим количеством деталей, делений и различных раздвижных механизмов,

– уточнила Виктория Велешина.

Есть пункты, на которых не следует экономить при ремонте / Фото pinterest

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На чем экономить не стоит