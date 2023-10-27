Ровно год назад, то есть 27 октября 2022 квадратный метр стоил около 51 462 гривны. Сейчас средняя стоимость составляет 53 073 гривны. В процентах удорожание составляет 3,13%.

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Цены за "квадрат" на вторичном рынке

Если анализировать изменения в цене за последние полгода, то с апреля по октябрь цена тоже выросла, но уже на 5,79%. В апреле "квадрат" в среднем стоил 50166.

Однако за последний месяц средняя стоимость немного подешевела – на 0,51%. Ведь в сентябре цена за "квадрат" составляла 53 343 гривны.



Изменения в средней стоимости за "квадрат" на вторичном рынке / Данные M2bomber

К слову, самая высокая цена за квадратный метр в Печерском районе – около 84 857 гривен. Второе место с большим отрывом занимает Шевченковский район - 65 267 за "квадрат". На третьем месте оказался Голосеевский район со средней стоимостью 63 545 квадратных метров.

Дешевую стоимость квадратного метра зафиксировали в Деснянском районе. Средняя цена там составляет 41 560 гривен.

Цены на утро 27 октября / Данные M2bomber