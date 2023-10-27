Рівно рік тому, тобто 27 жовтня 2022 року квадратний метр коштував близько 51 462 гривні. Зараз середня вартість становить 53 073 гривні. У відсотках подорожчання складає 3,13%.

Зверніть увагу Інвестиції в нерухомість: як обрати об'єкт та забудовника

Ціни за "квадрат" на вторинному ринку

Якщо аналізувати зміни в ціні за останні пів року, то з квітня по жовтень ціна також зросла, але вже на 5,79%. У квітні "квадрат" у середньому коштував 50 166.

Проте за останній місяць середня вартість трішки подешевшала – на 0,51%. Адже у вересні ціна за "квадрат" становила 53 343 гривні.



Зміни в середній вартості за "квадрат" на вторинному ринку / Дані M2bomber

До слова, найвища ціна за квадратний метр у Печерському районі – близько 84 857 гривень. Друге місце з великим відривом займає Шевченківський район – 65 267 за "квадрат". На третьому місці опинився Голосіївський район із середньою вартістю 63 545 квадратних метрів.

Найдешевшу вартість квадратного метра зафіксували в Деснянському районі. Середня ціна там становить 41 560 гривень.

Ціни станом на ранок 27 жовтня / Дані M2bomber