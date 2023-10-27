Подорожал ли "квадрат": как изменились цены на вторичном рынке недвижимости в Киеве

За последний год средняя стоимость квадратного метра в Киеве на вторичном рынке выросла. Однако это повышение не столь существенно.

Ровно год назад, то есть 27 октября 2022 квадратный метр стоил около 51 462 гривны. Сейчас средняя стоимость составляет 53 073 гривны. В процентах удорожание составляет 3,13%.

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Цены за "квадрат" на вторичном рынке

Если анализировать изменения в цене за последние полгода, то с апреля по октябрь цена тоже выросла, но уже на 5,79%. В апреле "квадрат" в среднем стоил 50166.

Однако за последний месяц средняя стоимость немного подешевела – на 0,51%. Ведь в сентябре цена за "квадрат" составляла 53 343 гривны.



Изменения в средней стоимости за "квадрат" на вторичном рынке / Данные M2bomber

К слову, самая высокая цена за квадратный метр в Печерском районе – около 84 857 гривен. Второе место с большим отрывом занимает Шевченковский район - 65 267 за "квадрат". На третьем месте оказался Голосеевский район со средней стоимостью 63 545 квадратных метров.

Дешевую стоимость квадратного метра зафиксировали в Деснянском районе. Средняя цена там составляет 41 560 гривен.

Цены на утро 27 октября / Данные M2bomber