Медианная цена предложений на такую недвижимость составляет 1372 долларов. В то же время показатель в категории многокомнатных квартир уменьшился по сравнению с прошлым месяцем на 9,3% до 1204 долларов за квадратный метр. Снижение цены на трех- и четырехкомнатные квартиры свидетельствует о недостаточном спросе на них.
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Медианная цена увеличилась на 1,9% / Фото Address.ua
Самые популярные квартиры
- В сентябре наибольшим спросом пользовались квартиры в ценовом диапазоне от 50 000 до 70 000 долларов с долей запросов 33%.
- На втором месте находилось жилье в диапазоне до 30 000 долларов с долей 30% от общего количества запросов.
- Спрос на жилье с ценой 30 000 – 50 000 долларов в сентябре 2021 составил всего 16% запросов.
- От 70 000 долларов и выше – 21%.
Трехкомнатными квартирами интересовалось только 18,5% пользователей, которые искали недвижимость для покупки.
Какая площадь интересует покупателей
Спрос по площади квартир / Фото Address.ua
- Наибольшим спросом у покупателей был сосредоточен в категории квартир от 50 до 80 квадратных метров – 42% от общего количества.
- Квартиры 35 – 50 квадратных метров интересуют 26% претендентов.
- 12% интересуются квартирами в 35 квадратных метров.
- Процент запросов на квартиры площадью от 80 квадратных метров составил 20%.
Цены по районам
Цены на вторичное жилье в Киеве / Фото Address.ua
Почему выросли цены
Основной причиной стал высокий уровень конкуренции и недостаточный спрос на вторичную недвижимость. Так, медианная цена в районах со значительным объемом предложения, которые не являются инвестиционно-привлекательными (Дарницкий, Днепровский, Соломенский) снизилась на 6 – 11%. Значительный рост цен зафиксирован только в Оболонском районе столицы, – рассказал Роман Герасимчук, директор City Development Solutions
Эксперт добавил, что с точки зрения структуры спроса, в сентябре 2021 чуть меньше половины потенциальных покупателей интересовались 2-комнатными квартирами. Это объясняется общим бюджетом, который незначительно выше 1-комнатных квартир. Кроме того, объем предложения, накопленный рынком, обеспечил хороший выбор именно "2-комнаток". Интерес к 3-комнатных квартирам также вырос на 6,5% по сравнению с августом.
Совокупность ценовой динамики и спроса формирует достаточно выраженный тренд к потере покупателем интереса к вторичной недвижимости. Наиболее привлекательными остаются квартиры в недавно построенных домах и историческом и деловом центрах Киева. Спрос на старый жилой фонд минимальный, – подытожил эксперт.
Напомним, что по состоянию на конец сентября, цены на вторичном рынке стабилизировались по всей стране – средняя стоимость квартир в областных центрах увеличилась лишь на 0,8%.