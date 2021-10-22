Вторичный рынок жилья в Киеве: какие квартиры подорожали

В сентябре 2021 медианная цена на одно- и двухкомнатные квартиры на вторичном рынке Киева увеличилась по сравнению с августом на 1,9%. Об этом свидетельствуют данные портала Address.ua.

Медианная цена предложений на такую недвижимость составляет 1372 долларов. В то же время показатель в категории многокомнатных квартир уменьшился по сравнению с прошлым месяцем на 9,3% до 1204 долларов за квадратный метр. Снижение цены на трех- и четырехкомнатные квартиры свидетельствует о недостаточном спросе на них.

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Медианная цена увеличилась на 1,9% / Фото Address.ua

Самые популярные квартиры

В сентябре наибольшим спросом пользовались квартиры в ценовом диапазоне от 50 000 до 70 000 долларов с долей запросов 33%.

На втором месте находилось жилье в диапазоне до 30 000 долларов с долей 30% от общего количества запросов.

Спрос на жилье с ценой 30 000 – 50 000 долларов в сентябре 2021 составил всего 16% запросов.

От 70 000 долларов и выше – 21%.

Спрос на двухкомнатные квартиры в сентябре 2021 был самым высоким по сравнению с другими группами жилья и составил 43% запросов к базе данных портала. Однокомнатными квартирами интересовались 38% пользователей портала.

Трехкомнатными квартирами интересовалось только 18,5% пользователей, которые искали недвижимость для покупки.

Какая площадь интересует покупателей

Спрос по площади квартир / Фото Address.ua

Наибольшим спросом у покупателей был сосредоточен в категории квартир от 50 до 80 квадратных метров – 42% от общего количества.

Квартиры 35 – 50 квадратных метров интересуют 26% претендентов.

12% интересуются квартирами в 35 квадратных метров.

Процент запросов на квартиры площадью от 80 квадратных метров составил 20%.

Цены по районам

Цены на вторичное жилье в Киеве / Фото Address.ua

Почему выросли цены

Основной причиной стал высокий уровень конкуренции и недостаточный спрос на вторичную недвижимость. Так, медианная цена в районах со значительным объемом предложения, которые не являются инвестиционно-привлекательными (Дарницкий, Днепровский, Соломенский) снизилась на 6 – 11%. Значительный рост цен зафиксирован только в Оболонском районе столицы, – рассказал Роман Герасимчук, директор City Development Solutions

Эксперт добавил, что с точки зрения структуры спроса, в сентябре 2021 чуть меньше половины потенциальных покупателей интересовались 2-комнатными квартирами. Это объясняется общим бюджетом, который незначительно выше 1-комнатных квартир. Кроме того, объем предложения, накопленный рынком, обеспечил хороший выбор именно "2-комнаток". Интерес к 3-комнатных квартирам также вырос на 6,5% по сравнению с августом.

Совокупность ценовой динамики и спроса формирует достаточно выраженный тренд к потере покупателем интереса к вторичной недвижимости. Наиболее привлекательными остаются квартиры в недавно построенных домах и историческом и деловом центрах Киева. Спрос на старый жилой фонд минимальный, – подытожил эксперт.

Напомним, что по состоянию на конец сентября, цены на вторичном рынке стабилизировались по всей стране – средняя стоимость квартир в областных центрах увеличилась лишь на 0,8%.